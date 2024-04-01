Долги в ящик: россияне резко сократили спрос на кредиты

Заемщики сильно сократили спрос на потребкредиты и ипотеку — с октября количество заявок на их получение упало почти на 10% (8,7%) и 30% (28%) соответственно. Об этом «Известиям» сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). То есть не только банки стали реже одобрять новые выдачи, но и сами граждане всё меньше готовы занимать на текущих условиях. Меры ЦБ по охлаждению рынка через повышение ключевой ставки и изменение требований по ипотеке начали действовать и на население. Особенно важно это для сегмента необеспеченных потребкредитов, где темпы роста по-прежнему существенно превышают прогнозный уровень ЦБ в 3−8% на этот год.