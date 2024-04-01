Что известно о российском ретейлере X5

Сеть эконом-класса «Пятерочка» (основатели — Андрей Рогачев и Александр Гирда) начала развиваться в Санкт-Петербурге, первый магазин был открыт в 1999 году. В Москву «Пятерочка» пришла в 2001 году. После выхода «Пятерочки» на биржу в 2005 году, Рогачев, Гирда и «Альфа-групп» договорились о слиянии своих розничных активов: за $1,365 млрд компания-владелец «Пятерочки» выкупила у «Альфа-групп» магазины «Перекресток», взамен продав «Альфа-групп» 50% акций объединенной компании за $1,178 млрд. Первым главным исполнительным директором объединенной компании стал Лев Хасис. В 2008 году в состав новой группы вошла сеть магазинов «Карусель», а в 2010 году — «Копейка» и «Патэрсон» — все они впоследствии были ребрендированы в «Перекресток» и «Пятерочку».