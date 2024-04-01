Что известно о российском ретейлере X5

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 апреля 2024 года Мосбиржа объявила, что с 5 апреля приостанавливает торги глобальным депозитарными расписками X5 Retail Group N.V. — головной структуры российского ретейлера X5. Ранее Минпромторг РФ подал заявление в суд о приостановке корпоративных прав нидерландской X5 Retail Group N.V. на ее российскую «дочку».
ТАСС подготовил материал о группе X5.
Общие сведения
Группа X5 — одна из крупнейших российских компаний, занимающихся розничной торговлей. Работает во всех федеральных округах РФ под брендами «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», «Красный Яр» и «Слата».
История
Свое современное название группа X5 получила в 2006 году после слияния торговых сетей «Перекресток» и «Пятерочка». Первый магазин сети «Перекресток», созданной консорциумом «Альфа-групп», был открыт в московском районе Митино в сентябре 1995 года. Первоначально сеть развивалась в Москве. Первые магазины в регионах стали открываться в начале 2000-х годов. В 2005 году «Перекресток» появился на Украине (магазины были проданы весной 2014 года после начала политического кризиса в этой стране).
Сеть эконом-класса «Пятерочка» (основатели — Андрей Рогачев и Александр Гирда) начала развиваться в Санкт-Петербурге, первый магазин был открыт в 1999 году. В Москву «Пятерочка» пришла в 2001 году. После выхода «Пятерочки» на биржу в 2005 году, Рогачев, Гирда и «Альфа-групп» договорились о слиянии своих розничных активов: за $1,365 млрд компания-владелец «Пятерочки» выкупила у «Альфа-групп» магазины «Перекресток», взамен продав «Альфа-групп» 50% акций объединенной компании за $1,178 млрд. Первым главным исполнительным директором объединенной компании стал Лев Хасис. В 2008 году в состав новой группы вошла сеть магазинов «Карусель», а в 2010 году — «Копейка» и «Патэрсон» — все они впоследствии были ребрендированы в «Перекресток» и «Пятерочку».
В 2010-х годах группа X5 активно занималась региональной экспансией, увеличив общее число магазинов с 2,4 тыс. до 16 тыс. Также компания начала развивать сервисы доставки. В 2020 году компания запустила «жесткие дискаунтеры» «Чижик».
В 2022 году X5 приобрела супермаркеты Prisma в Санкт-Петербурге и контрольные доли в сибирских и дальневосточных сетях «Красный Яр» и «Слата». В 2023 году компания получила права на магазины «Виктория» в Москве, Подмосковье и Калининградской области, «Амба» в Хабаровском крае.
Показатели
По состоянию на 31 декабря 2023 года, под управлением X5 находилось 24 472 магазина (из них 21 308 — под брендом «Пятерочка»), в которых работали 372 тыс. сотрудников. По данным компании, в 2023 году ее магазины обслужили около 20 млн покупателей, на их долю пришлось 14,6% продуктовой розницы в России и 13,2% рынка онлайн-продаж продуктов. Всего в 2023 году X5 работала более чем с 7 тыс. поставщиков, располагала 62 распределительными центрами и свыше 5,3 тыс. грузовыми автомобилями.
Выручка компании в 2023 году составила 3,15 трлн рублей (на 21% больше, чем годом ранее), чистая прибыль — 90,3 млрд рублей против 52,2 млрд рублей в 2022 году.
Собственники
При образовании группы, ее головная структура была зарегистрирована в Нидерландах как X5 Retail Group N.V. В 2007 году в России была создана ее дочерняя управляющая структура ООО «Неоторг» (с 2017 года — ООО «Управляющая компания ИКС 5»).
По данным на 1 марта 2024 года у X5 Retail Group N.V. было только два акционера, владевших более 5% акций: гибралтарская CTF Holdings S.A. (дочерняя структура «Альфа-групп», 47,86% акций) и Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust, основана бывшими владельцами «Пятерочки», 11,43%). В свободном обращении на бирже находятся 40,6% акций. Глобальные депозитарные расписки X5 котировались на биржах в Лондоне и Москве.
29 марта 2024 года Минпромторг РФ подал заявление в Арбитражный суд Московской области о приостановке корпоративных прав нидерландской X5 Retail Group N.V. на ООО «Управляющая компания ИКС 5». Как заявил ТАСС статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, наличие основного иностранного акционера для ретейлера X5 несет риски для российской компании. В X5 отметили, что предприятия продолжают работать в обычном режиме, и судебные разбирательства не повлияют на повседневную деятельность группы в России.
Руководство
До 29 марта 2024 года главным исполнительным директором X5 был Игорь Шехтерман, президентом — Екатерина Лобачева. После заявления Минпромторга, в компании объявили, что Шехтерман и Лобачева выйдут из состава правления голландской компании и продолжат выполнять свои обязанности по управлению ООО «Управляющая компания ИКС 5».
Официальный сайт группы X5 — www.x5.ru.