Чистая прибыль «Соллерса» по РСБУ за 2023 год выросла в 2,4 раза

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Чистая прибыль автопроизводителя «Соллерс» по РСБУ за январь — декабрь 2023 года составила 609,5 млн рублей, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, следует из отчета компании.