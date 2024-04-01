Чистая прибыль «Соллерса» по РСБУ за 2023 год выросла в 2,4 раза

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Чистая прибыль автопроизводителя «Соллерс» по РСБУ за январь — декабрь 2023 года составила 609,5 млн рублей, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, следует из отчета компании.
Выручка компании за отчетный период выросла в 3,3 раза и достигла 284,5 млн рублей. Валовая прибыль увеличилась до 284,5 млн рублей против 85,5 млн рублей годом ранее.
Также «Соллерс» сократил убыток от продаж на 0,9%, до 520,6 млн рублей.
«Соллерс авто» принадлежит на 80,25% «Альтер инвест», которой владеют глава «УАЗ» Адиль Ширинов, гендиректор «Соллерс авто» и «Соллерс групп» Николай Соболев, заместитель гендиректора «Соллерс авто» Зоя Каика и заместитель директора по правовым вопросам «Соллерс авто» Виктор Хвесеня.