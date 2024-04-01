Число заграничных путешествий россиян растет несмотря ни на что

Объем забронированных туров в первом квартале 2024 года увеличился на 12% год к году, следует из предварительных данных в Travelata.ru. В «Слетать.ру» говорят о росте на 22% год к году, в Fun & Sun — о 20%. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин говорит об увеличении на 15−20%. В «Яндекс Путешествиях» и Ostrovok.ru отмечают рост проданных билетов в январе—марте на 5−10% год к году. На зарубежных направлениях показатель увеличился на 30%, на внутренних — на 5%, отмечают в Ostrovok.ru. Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова говорит, что доля забронированных перелетов за рубеж в первом квартале выросла на 7,2 процентного пункта год к году, до 20,7%.