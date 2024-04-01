Число заграничных путешествий россиян растет несмотря ни на что

Объем забронированных туров в первом квартале 2024 года увеличился на 12% год к году, следует из предварительных данных в Travelata.ru. В «Слетать.ру» говорят о росте на 22% год к году, в Fun & Sun — о 20%. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин говорит об увеличении на 15−20%. В «Яндекс Путешествиях» и Ostrovok.ru отмечают рост проданных билетов в январе—марте на 5−10% год к году. На зарубежных направлениях показатель увеличился на 30%, на внутренних — на 5%, отмечают в Ostrovok.ru. Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова говорит, что доля забронированных перелетов за рубеж в первом квартале выросла на 7,2 процентного пункта год к году, до 20,7%.
Дмитрий Горин связывает растущую активность на выездных направлениях с увеличением на 10−15% за год объема доступной авиаперевозки и стабилизацией валютных колебаний. «В прошлом году рубль находился в разных значениях», — говорит он. В Ostrovok.ru считают, что активность поездок может стимулировать и частичное упрощение визовых процедур: в ближайшее время шенгенские визы начнут выдавать Болгария и Румыния.
Позитивным фактором для рынка стал рост глубины продаж.
В «Слетать.ру» отмечают, что показатель за год вырос на 14%, составив 2,5 недели. В Ostrovok.ru указывают, что по России глубина увеличилась на 15%, до 30 дней, на зарубежных — на 43%, до 32 дней. Туристы чувствуют большую уверенность и готовы планировать, считают в компании.
На фоне постепенного расширения географии поездок в структуре спроса сокращается доля наиболее востребованного зарубежного направления — Турции. В «Яндекс Путешествиях» замечают, что число забронированных в страну билетов год к году сократилось на 7%. В OneTwoTrip констатируют, что Анталья выбыла из десяти наиболее востребованных зарубежных направлений, а доля Стамбула сократилась на треть.
Господин Горин замечает, что доля Турции частично размывается в пользу Шри-Ланки, Таиланда, Кубы.
В «Слетать.ру» замечают, что спрос на Маврикий за год вырос в восемь раз, Вьетнам — в четыре раза, Кубу и Индонезию — вдвое, Таиланд — в полтора раза. Аналитики «Яндекс Путешествий» не исключают, что дополнительным фактором снижения спроса на Турцию могла стать высокая инфляция в стране и, соответственно, возросшие расходы туристов на месте.
Небольшой спад активности агрегаторы фиксируют и на некоторых постсоветских направлениях, пользовавшихся повышенным спросом в 2022—2023 годах. В «Яндекс Путешествиях» отмечают, что количество проданных авиабилетов в Армению за год сократилось на 12%, в Казахстан — на 13%. Одновременно интерес к Азербайджану и Грузии, по данным аналитиков, вырос на 39% и в пять раз соответственно. Выраженное увеличение интереса показывает Китай: количество проданных билетов в страну за первый квартал выросло в 14 раз год к году.
Господин Горин замечает, что за рубеж сейчас регулярно выезжают 3−4% населения страны, в то время как в 2019 году речь шла о 6−7%. Но дальнейший потенциал восстановления рынка, по его словам, ограничен. Эксперт поясняет, что возможности для расширения географии полетов в условиях санкций фактически исчерпаны, речь может идти лишь о небольшом увеличении объема доступных мест. По его мнению, на спрос также влияет ограниченная платежеспособность населения: расходы на зарубежный отдых продолжают увеличиваться. По оценкам «Слетать.ру», средний чек при бронировании путешествий в Египет за первый квартал вырос на 17% год к году, до 154,3 тыс. руб., в ОАЭ — на 17,5%, до 209,2 тыс. руб., в Таиланд — на 10%, до 236,7 тыс. руб.