Цена золота установила новый рекорд, почти добравшись до $2300 за унцию

На последнем заседании 20 марта ФРС оставила учетную ставку на уровне 5,25−5,5% годовых. Председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что ставка, «вероятно, находится на своем пике» и, скорее всего, будет уместно снизить ставки позднее в этом году. Рынок оценивает вероятность снижения ставки в июне до 5−5,25% в 65,9%, свидетельствуют данные инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку.