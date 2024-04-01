Цена золота установила новый рекорд, почти добравшись до $2300 за унцию

Стоимость июньского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) 1 апреля в моменте выросла на 2,14%, поднявшись до $2286,4 за унцию, свидетельствуют данные торгов. Достигнутый уровень стал новым историческим максимумом.
По мнению главы отдела сырьевой стратегии банковской группы ING Groep NV Уоррена Паттерсона, стоимость золота растет на фоне ожиданий снижения ставки ФРС. «Данные по инфляции и, в частности, комментарии Джерома Пауэлла обеспечили дополнительный импульс золоту, поскольку рынок все более убеждается в том, что ФРС начнет снижать ставки в июне», — цитирует Bloomberg Паттерсона.
На последнем заседании 20 марта ФРС оставила учетную ставку на уровне 5,25−5,5% годовых. Председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что ставка, «вероятно, находится на своем пике» и, скорее всего, будет уместно снизить ставки позднее в этом году. Рынок оценивает вероятность снижения ставки в июне до 5−5,25% в 65,9%, свидетельствуют данные инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку.
Как пишет CNBC, цены на золото, как правило, находятся в обратной зависимости от процентных ставок. По мере падения процентных ставок золото становится более привлекательным по сравнению с активами с фиксированным доходом, такими как облигации. Они имеют более низкую доходность при низких процентных ставках.
Кроме того, по словам портфельного менеджера компании по управлению инвестициями Gabelli Funds Цезаря Брайана, цены на золото растут из-за высокого спроса на драгоценный металл со стороны китайских инвесторов. «В Китае частных инвесторов привлекает золото, потому что сектор недвижимости испытывает сложности», — цитирует его CNBC. Аналитик добавил, что в целом экономика Китая остается слабой, а ее фондовый рынок и валюта не показывают хороших результатов.
Рыночный стратег Всемирного совета по золоту Джозеф Каватони также отметил, что ралли золота стимулировалось активными покупками мировых центральных банков для диверсификации портфелей резервов из-за геополитических рисков, внутренней инфляции и слабости доллара.