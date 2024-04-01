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ЦБ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки в марте

При подготовке решения участники обсуждения рассматривали только сохранение ключевой ставки на уровне 16% годовых, отмечается в документе.

Источник: РИА "Новости"

Как и в феврале, члены совета директоров подробно обсудили возможную дальнейшую траекторию ставки, а также обменялись мнениями о том, при каком развитии ситуации будет возможно снижение или повышение ставки.

Участники дискуссии сохранили единое мнение о том, что в складывающихся условиях период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике должен быть продолжительным.

Резюме обсуждения ключевой ставки и Комментарий к среднесрочному прогнозу по итогам опорного заседания 26 апреля 2024 года Банк России опубликует 13 мая.

Индикаторы марта

Динамика различных индикаторов инфляции была разнонаправленной. Годовая инфляция в феврале ускорилась до 7,7%. Текущая инфляция в феврале осталась на уровне января — 6,3% с сезонной корректировкой в годовом выражении (с.к.г.).

Существенно снизился текущий рост цен на продовольственные и непродовольственные товары, а на услуги, напротив, значительно вырос.

«Базовая инфляция выросла с 6,8% с.к.г. в январе до 7,7% с.к.г. в феврале, что было связано с удорожанием услуг зарубежного туризма. При этом большинство показателей устойчивой инфляции, по оценке Банка России, сохранялись в диапазоне 6−7% с.к.г. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий снизились, но оставались повышенными», — отмечается в документе Центробанка.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».