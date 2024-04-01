ЦБ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки в марте

«Базовая инфляция выросла с 6,8% с.к.г. в январе до 7,7% с.к.г. в феврале, что было связано с удорожанием услуг зарубежного туризма. При этом большинство показателей устойчивой инфляции, по оценке Банка России, сохранялись в диапазоне 6−7% с.к.г. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий снизились, но оставались повышенными», — отмечается в документе Центробанка.