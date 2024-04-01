ЦБ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки в марте

Как и в феврале, члены совета директоров подробно обсудили возможную дальнейшую траекторию ставки, а также обменялись мнениями о том, при каком развитии ситуации будет возможно снижение или повышение ставки.
Участники дискуссии сохранили единое мнение о том, что в складывающихся условиях период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике должен быть продолжительным.
Резюме обсуждения ключевой ставки и Комментарий к среднесрочному прогнозу по итогам опорного заседания 26 апреля 2024 года Банк России опубликует 13 мая.
Индикаторы марта
Динамика различных индикаторов инфляции была разнонаправленной. Годовая инфляция в феврале ускорилась до 7,7%. Текущая инфляция в феврале осталась на уровне января — 6,3% с сезонной корректировкой в годовом выражении (с.к.г.).
Существенно снизился текущий рост цен на продовольственные и непродовольственные товары, а на услуги, напротив, значительно вырос.
«Базовая инфляция выросла с 6,8% с.к.г. в январе до 7,7% с.к.г. в феврале, что было связано с удорожанием услуг зарубежного туризма. При этом большинство показателей устойчивой инфляции, по оценке Банка России, сохранялись в диапазоне
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