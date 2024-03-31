WP: США сохранят возможность торговать нефтью Венесуэлы, но запретят расчеты в долларах

Как пишет издание, американские власти рассчитывают возобновить действие санкций в отношении Венесуэлы, ослабленных после достижения в октябре 2023 года властями республики договоренностей по выборам с оппозицией. При этом Вашингтон «разрешит Венесуэле продолжать продажу нефти международным покупателям, но не за доллары США».
По данным газеты, расчеты за нефть планируется проводить в боливарах, а платежи будут оформляться в виде списаний госдолга страны или бартерных соглашений, по которым Каракас будет получать от покупателей нефти «разбавители, бензин или дизельное топливо». Источник издания в американской администрации отметил, что это «наиболее вероятный» план действий в отношении нефтяного сектора Венесуэлы.
Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэтью Миллер 27 марта осудил венесуэльские власти за отказ допустить к участию в президентских выборах кандидатов от оппозиционных партий. Госдепартамент призвал власти Венесуэлы позволить всем кандидатам от оппозиции принять участие в президентской гонке, обеспечить доступ международных наблюдателей на выборы и освободить политических заключенных.
В октябре 2023 года правительство Венесуэлы и Унитарная платформа, объединяющая венесуэльскую радикальную оппозицию, заключили на Барбадосе Частичный договор о политических правах и электоральных гарантиях для всех, который, по утверждениям американской администрации, должен предоставить всем оппозиционным лидерам республики возможность участия в президентских выборах.
После январского постановления Верховного суда Венесуэлы об утверждении принятого ранее решения лишить политических прав победившую на праймериз крайне правой оппозиции Марию Корину Мачадо, что не дает ей права участвовать в президентских выборах, США обвинили венесуэльские власти в нарушении соглашения. Белый дом заявлял, что у руководства Венесуэлы есть время до апреля на реализацию договоренностей с оппозицией, в противном случае Вашингтон может восстановить часть экономических санкций, которые были временно отменены по результатам переговоров на Барбадосе. В январе Госдепартамент заявил, что действие американских санкций против Венесуэлы в нефтегазовом и золотодобывающем секторах возобновится с 18 апреля.