WP: США сохранят возможность торговать нефтью Венесуэлы, но запретят расчеты в долларах

После январского постановления Верховного суда Венесуэлы об утверждении принятого ранее решения лишить политических прав победившую на праймериз крайне правой оппозиции Марию Корину Мачадо, что не дает ей права участвовать в президентских выборах, США обвинили венесуэльские власти в нарушении соглашения. Белый дом заявлял, что у руководства Венесуэлы есть время до апреля на реализацию договоренностей с оппозицией, в противном случае Вашингтон может восстановить часть экономических санкций, которые были временно отменены по результатам переговоров на Барбадосе. В январе Госдепартамент заявил, что действие американских санкций против Венесуэлы в нефтегазовом и золотодобывающем секторах возобновится с 18 апреля.