В Европе подешевел газ

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Европейский союз против продления соглашения Украины с Россией о транзите газа после 2024 года. По ее словам, страны изучат, как использовать украинскую инфраструктуру в дальнейшем. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев также выступает против продления договора, однако согласен предоставлять такую услугу для европейских партнеров.