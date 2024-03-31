Продажи жилья в Китае в марте упали на 46%

Падение продаж оказалось не столь значительным, как в феврале, когда оно составило 60%. Тем не менее, отмечает агентство, замедление падения не является поводом для оптимизма. На весенние месяцы традиционно приходится пик продаж жилья в Китае. Так, например, в прошлом году мартовские продажи выросли на 29% по сравнению с предыдущим годом. И это несмотря на то, что весь 2022 год рынок переживал падение.
Китайский сектор недвижимости, долгое время служивший одной из главных опор роста китайской экономики, находится в кризисном состоянии с 2021 года. Так, осенью 2021 года стало известно о серьезных финансовых проблемах холдинга China Evergrande Group. Его активы оценивались тогда в $240 млрд, а долги — более чем в $300 млрд. В итоге в январе этого года гонконгский суд принял решение о ликвидации некогда крупнейшего застройщика Китая.
Также под угрозой ликвидации находится еще один крупный девелопер — Country Garden. На этой неделе он заявил, что перенесет на неопределенный срок публикацию годовой финансовой отчетности — она должна была быть представлена сегодня, 31 марта. Проблемы наблюдаются и у других крупных застройщиков страны.