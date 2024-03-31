Продажи жилья в Китае в марте упали на 46%

Падение продаж оказалось не столь значительным, как в феврале, когда оно составило 60%. Тем не менее, отмечает агентство, замедление падения не является поводом для оптимизма. На весенние месяцы традиционно приходится пик продаж жилья в Китае. Так, например, в прошлом году мартовские продажи выросли на 29% по сравнению с предыдущим годом. И это несмотря на то, что весь 2022 год рынок переживал падение.