Мировой рынок туризма полностью восстановился после пандемии COVID-19

Еще одним перспективным трендом эксперты считают временный обмен домами (home swapping). Такой вариант проживания все чаще выбирают туристы, которым уже надоели обычные отели, либо те, кто хочет сэкономить на проживании, а также те, кто планирует пожить в стране в течение нескольких недель. Эксперты считают это логическим развитием каучсерфинга, однако отмечают более цивилизованный и технологичный подход к такому виду туризма. Так, например, компания Twin City, которая работает в двух городах США и Европы — Лос-Анджелесе и Лиссабоне, — за годовую подписку в $189 предлагает своим клиентам объекты для проживания в этих городах, которые могут служить хабом для путешествий по США и Европе соответственно. В отличие от каучсерфинга, где высоки риски мошенничества или предоставления жилья низкого качества, операторы услуг home swapping, такие как еще одна специализированная платформа — Kindred, следят за качеством предоставляемого в аренду жилья.