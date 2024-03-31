Мировой рынок туризма полностью восстановился после пандемии COVID-19

Туристы-реваншисты
В начале марта в Берлине прошла международная конференция ITB, посвященная ситуации на мировом туристическом рынке. В рамках мероприятия, которое посетили в общей сложности 24 тыс. человек и освещали более 3 тыс. журналистов из 73 стран мира, выступили более 400 представителей компаний и экспертов. Выступавшие сошлись во мнении, что мировой рынок туризма не только восстановился после пандемии COVID-19, но и превзошел допандемийный 2019 год.
По данным исследовательской компании Phocuswright, оборот мирового рынка уже приблизился к $2 трлн. «Теперь мы можем сказать, что пандемия преодолена», — отметила старший вице-президент компании Чарута Фаднис.
Phocuswright сообщила, что восстановление туристического рынка в разных регионах мира проходит по-разному. Если в 2019 году на три региона (Северная Америка, Европа/Ближний Восток и Азия) приходилось примерно поровну бронирований — на каждый около трети от общемирового уровня, то сейчас расстановка сил изменилась: большая часть бронирований приходится на Северную Америку, на втором месте идет Европа, только на третьем — Азия. Что же касается самых популярных направлений для туризма, то первое место уверенно заняла Европа, которую в прошлом году посетили 700,4 млн туристов. На нее пришлось и больше половины всех международных туристических прибытий в 2023 году — 54,5%.
Финансовый директор гостиничной сети Marriott International Кэтлин Оберг объясняет бурное восстановление рынка высоким отложенным спросом. По ее словам, туристы «берут реванш» за время, проведенное без путешествий из-за коронавирусных ограничений. О восстановлении мирового рынка туризма говорят и корпоративные отчеты. В конце февраля испанский оператор аэропортов Aena, являющийся мировым лидером по числу обслуживаемых пассажиров, отчитался о получении чистой прибыли по итогам 2023 года в размере €1,63 млрд. Это рекордный показатель в истории компании. По сравнению с 2022 годом чистая прибыль Aena выросла на 80,9% благодаря возобновлению роста мирового туризма.
Выручка Aena по итогам 2023 года достигла €5,14 млрд, что на 21,3% больше, чем в 2022 году. Также в конце февраля холдинг International Airlines Group, в который входят британская авиакомпания British Airlines, ирландская Aer Lingus и испанская Iberia, сообщил, что операционная прибыль за 2023 год достигла €3,5 млрд. Это вдвое больше, чем в 2022 году, и на 10% больше, чем в допандемийном 2019 году (€3,2 млрд). В начале марта германская авиакомпания Lufthansa сообщила, что за 2023 год ее годовая чистая прибыль удвоилась, составив €1,8 млрд. В мае Lufthansa выплатит дивиденды за прошлый год — это первые дивиденды с начала пандемии COVID-19.
Рост или торможение?
Сейчас эксперты и участники рынка спорят: продолжится ли в нынешнем году такой же бурный рост или на рынке наступит коррекция. «Мы ожидаем, что в 2024 году спрос на туристическом рынке будет относительно стабильным, но темпы роста будут замедляться», — сообщил в ходе телефонной конференции с инвесторами глава туристического онлайн-сервиса Expedia Питер Керн. По мнению сети Marriott, средний доход с номера в текущем году вырастет на 3−5%, тогда как в 2023 году был зафиксирован рост в 15%. Похожий прогноз дают и в гостиничной сети Hilton — если в 2023 году средний доход с номера вырос у компании на 12,6%, то в текущем году рост составит 2−4%.
В свою очередь, эксперты Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) полагают, что в 2024 году темпы роста могут сохраниться.
По данным проведенного ЮНВТО опроса Tourism Confidence Index, 67% участников рынка полагают, что ситуация в 2024 году будет еще лучше, чем в 2023-м. 28% ожидают, что сохранится прошлогодняя динамика, и только 6% считают, что динамика по сравнению с прошлым годом замедлится.
Опрошенные полагают, что в нынешнем году хороший потенциал для восстановления туристической активности есть у стран Азии. Активность на туристическом рынке КНР — как по въездному, так и по выездному туризму — должна вырасти, в том числе благодаря введенному безвизовому режиму для туристов из Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Малайзии и новым маршрутам китайских авиакомпаний.
На минувшей неделе исследовательская компания Dragon Trail International выпустила исследование о том, что в текущем году туристический рынок Китая практически полностью оправится от последствий пандемии. Объем выездного туризма из КНР по итогам 2024 года года достигнет 80% от 2019 года, а в следующем году этот показатель достигнет или превысит показатели 2019 года. По прогнозам же Oxford Economics выездной туризм из КНР в 2024 году вырастет вдвое по сравнению с 2023 годом.
Драйвером выездного туризма из Китая являются арабские страны — ОАЭ, Египет, Марокко, Саудовская Аравия и Катар, которые сделали для туристов из КНР безвизовый въезд, либо предоставляют визы уже по прибытии в страну. По данным интернет-турагентства Qunar, в этом году число заказов на туристические поездки из Китая в ОАЭ, Египет и Марокко втрое превышает показатели прошлого года.
Европейский же туризм получит новый стимул для роста после вступления в шенгенскую зону Румынии и Болгарии с 1 апреля, а также благодаря летней Олимпиаде, которая пройдет в Париже в июле—августе.
Тренды ближайшего будущего
По мнению исследовательской компании Amadeus, участники туристического рынка уже в ближайшее время воспользуются накопленными средствами для технологического развития своего бизнеса. В докладе Travel Technology Investment Trends эксперты сообщают, что 91% из 1253 опрошенных компаний, работающих в туриндустрии, планирует новые инвестиции в ближайшее время. Чаще всего о развитии своих операций заявляли аэропорты — 17% опрошенных. Затем идут гостиничные операторы — 14%, сразу за ними — авиакомпании и турагентства с 13%.
Говоря о приоритетных направлениях инвестиций, 60% опрошенных аэропортовых операторов заявили о намерениях развивать автоматизацию процессов регистрации пассажиров, приема и обработки багажа и внедрения биометрических технологий при обработке данных. 85% опрошенных гостиничных операторов заявили, что видят наибольший потенциал в развитии персонализированных услуг для клиентов. 40% опрошенных турагентств считают наиболее перспективным направлением для инвестиций технологии NDC (New Distribution Capability) — систему обмена информацией между турагентствами и авиаперевозчиками.
Что касается потребительских трендов на рынке туризма, то здесь также дается много прогнозов. Эксперты Conde Nast Traveler UK считают, что в ближайшее время будет расти популярность астротуризма. В разных странах открывается все больше специализированных гостиниц и курортов, предназначенных специально для наблюдения за ночным небом. Для этого нужны не только телескопы и открытые площадки, но и места с минимальным световым загрязнением от городов, близлежащих объектов и пр. Так, например, в графстве Кент (Великобритания) недавно открылся специальный астроотель Lookout Bubble c прозрачными полусферическими потолками. В Катаре начал работать курорт Zulal Wellness Resort, где гостям помимо прочих услуг предлагают и услуги наблюдения за ночным небом. Новой популярной страной для астротуризма помимо таких уже популярных в этой области стран, как Норвегия, Перу или Чили, может стать Ботсвана. Туроператоры уже организуют астротуры в национальный парк Макгадикгади.
Еще одним перспективным трендом эксперты считают временный обмен домами (home swapping). Такой вариант проживания все чаще выбирают туристы, которым уже надоели обычные отели, либо те, кто хочет сэкономить на проживании, а также те, кто планирует пожить в стране в течение нескольких недель. Эксперты считают это логическим развитием каучсерфинга, однако отмечают более цивилизованный и технологичный подход к такому виду туризма. Так, например, компания Twin City, которая работает в двух городах США и Европы — Лос-Анджелесе и Лиссабоне, — за годовую подписку в $189 предлагает своим клиентам объекты для проживания в этих городах, которые могут служить хабом для путешествий по США и Европе соответственно. В отличие от каучсерфинга, где высоки риски мошенничества или предоставления жилья низкого качества, операторы услуг home swapping, такие как еще одна специализированная платформа — Kindred, следят за качеством предоставляемого в аренду жилья.
Глобальное потепление, которое становится все более заметным не только для ученых, но и для широкой общественности, стало причиной еще одного тренда туристического рынка — так называемого прохладительного туризма (coolcationing).
Это выражается в растущем спросе на летние поездки в страны с холодным климатом. По данным люксового туристического сервиса Virtuoso, 82% его клиентов планируют отдохнуть текущим летом в Исландии, Финляндии, Шотландии и Латвии. «Мы видим все больше заявок, на поездки в страны Скандинавии и Балтии — они предлагают не только традиционный для них экотуризм, но и привычные для туристов пляжи и водоемы», — цитирует Conde Nast Traveler UK представителя британской турфирмы Regent Holidays.
Эксперты также обращают внимание на то, что в последнее время все больше известных рестораторов открывает собственные отели, привлекая туристов-гурманов. В рамках тренда под условным названием «рестораторы-отельеры» известный американский шеф-повар Сэм Фокс в декабре открыл в Финиксе гастроотель Global Ambassador с пятью ресторанами. В октябре в швейцарском Санкт-Галлене к двум известным ресторанам на вилле Маммертсберг и в Гостевом доме Траубе (Gasthaus Traube) были построены специальные гостиницы. В Словении шеф-повар Себастьян Распопович в октябре открыл гастроотель AS Hotel. По мнению исследователей, этот тренд весьма перспективен с учетом растущей популярности гастротуризма. Средний годовой рост гастротуризма во всем мире с 2024 по 2029 год, как ожидается, составит 17,8%. Если в 2023 году объем этого рынка оценивался в $1,5 млрд, то в нынешнем году он составит уже $1,8 млрд, а через пять лет — $4,1 млрд.