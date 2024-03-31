IPO в розницу и оптом. Новации рынка первичных размещений

Собеседники ожидают увеличения размера сделок по сравнению с 2023 годом. В зависимости от капитализации размещаемой компании, как считает Григорий Артеменко, можно ожидать сделок от 3 млрд до 15−20 млрд руб. Возвращения к показателям 2020−2021 годов, когда сделки превышали $1 млрд, в ближайшие два года на рынке не ждут. Для этого были смягчены требования к участию в IPO НПФ. В начале марта ЦБ опубликовал проект указания, смягчающего требования к участию пенсионных фондов в IPO, если сумма размещений будет не менее 3 млрд руб., а не 50 млрд руб., как сейчас. Кроме того, НПФ смогут приобретать до 10% от объема размещения (в настоящее время — до 5%).