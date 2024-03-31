IPO в розницу и оптом. Новации рынка первичных размещений

Частный интерес
В конце марта 2024 года главным событием на фондовом рынке стало IPO «Европлана» — крупнейшего независимого игрока на рынке автолизинга. Спрос на первичном размещении более чем в десять раз превысил предложение. Акции были размещены по верхней границе первоначального диапазона (825 ₽), а сама компания была оценена в 105 млрд руб. Объем размещения превысил 13,1 млрд руб. (включая 1,5 млрд руб. для стабилизации вторичных торгов), войдя в тройку крупнейших размещений с 2022 года. В лидерах также остались Совкомбанк (11,5 млрд руб.) и «Евротранс» (13,5 млрд руб.).
Это 4-е публичное размещение акций на российском рынке с начала года и 12-е с 2022 года.
Завершившиеся в этом году размещения были существенно меньше — «Каршеринг Руссия» (4,2 млрд руб.), «Диасофт» (4,14 млрд руб.), «Алкогольная группа Кристалл» (1,15 млрд руб.).
Вдобавок к этому IPO «Европлана» вошло в число самых востребованных с точки зрения числа исполненных заявок. По данным Московской биржи, общее количество сделок составило почти 141,3 тыс.
По количеству исполненных заявок оно уступило лишь IPO «Диасофт» (142,6 тыс. сделок). По оценкам «Ъ», больше 100 тыс. розничных инвесторов присутствовали лишь еще в трех размещениях в истории фондового рынка РФ: в 2006 году у «Роснефти» (115 тыс.), в 2007 году у ВТБ (124 тыс.) и в ноябре 2023 года у «Группы Астра» (118 тыс.).
Размещения по осени считают
До конца года участники рынка ждут проведения еще более десятка IPO. Глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков оценивает число сделок до конца года в 15−20 (включая SPO) на сумму 150−200 млрд руб. По мнению начальника управления по работе на рынках акционерного капитала Совкомбанка Владислава Цыплакова, только первичных размещений до конца года пройдет не менее 10−12, вторичных размещений — 5−6 сделок. «Одинаково высокий интерес проявляют представители всех секторов экономики — от традиционных (переработка, добыча ресурсов) до более молодых отраслей (IT, финтех)», — отмечает вице-президент департамента инвестиционно-банковских услуг BCS Global Markets Григорий Артеменко.
Собеседники ожидают увеличения размера сделок по сравнению с 2023 годом. В зависимости от капитализации размещаемой компании, как считает Григорий Артеменко, можно ожидать сделок от 3 млрд до 15−20 млрд руб. Возвращения к показателям 2020−2021 годов, когда сделки превышали $1 млрд, в ближайшие два года на рынке не ждут. Для этого были смягчены требования к участию в IPO НПФ. В начале марта ЦБ опубликовал проект указания, смягчающего требования к участию пенсионных фондов в IPO, если сумма размещений будет не менее 3 млрд руб., а не 50 млрд руб., как сейчас. Кроме того, НПФ смогут приобретать до 10% от объема размещения (в настоящее время — до 5%).
Всем инвесторам по серьгам
Массовое участие частных инвесторов и значительный спрос делают все актуальнее вопрос повышения прозрачности процедуры IPO. В частности, в ходе размещения акций «Диасофта» из-за многократной переподписки многие частные инвесторы получили на руки всего одну—три акции (см. «Ъ» от 14 февраля). В конце января на конференции «Ъ» «Финансовый рынок. Новые ориентиры в меняющемся мире» директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова отмечала, что у инвесторов есть претензии как к непрозрачности аллокации, так и к переобеспечению по заявкам, когда изначально понятно, что из-за переподписки заявки будут удовлетворены не на все 100%.
Инициатива ЦБ по повышению прозрачности аллокации, как считает директор рынков акционерного капитала инвестбанка «Синара» Ирина Цаава, направлена прежде всего на то, чтобы объяснить инвесторам, что это не лично их обделили по какой-то субъективной причине и дело не в том, что «брокер плохой». В условиях, когда спрос в несколько раз превышает предложение, все инвесторы неизбежно получают значительно меньше своей заявки. При этом из-за меньшего участия институциональных инвесторов розничными инвесторами может удовлетворяться большая доля. «Увеличение доли институциональных инвесторов может сглаживать волатильность первых дней торгов, особенно в тех размещениях, где было высокое участие именно розничных клиентов», — отмечает начальник аналитического департамента «ТКБ Инвестмент Партнерс» Михаил Нестеров.
Вместе с тем, как считает Григорий Артеменко, раскрытие алгоритма аллокаций важно, оно поможет управлять ожиданиями инвесторов. В случае если частный инвестор понимает механику распределения бумаг, итоги распределения будут лучше совпадать с его ожиданиями. «Сейчас компании уже заранее предупреждают, какие заявки не будут исполняться. Например, при подаче более пяти заявок от одного инвестора. Или в какой-то пропорции распределен спрос между розничными инвесторами и институциональными», — отмечает Ирина Цаава.