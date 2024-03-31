BI: универмаги KaDeWe, Selfridges и Globus могут перейти таиландской Central Group

Как отмечает BI, основатель Signa Рене Бенко скрыл от таиландских партнеров, что вскоре после совместной с Central покупки Selfridges передал часть своих акций в британской сети универмагов саудовскому суверенному фонду благосостояния. Теперь, по данным источников BI, Central Group ведет переговоры с саудовцами об увеличении своей доли в Selfridges до 60%. После банкротства Signa в ноябре полный контроль над операционным руководством Selfridges перешел Central. По данным BI, таиландский конгломерат намерен взять на себя операционное руководство универмагом и в долгосрочной перспективе.