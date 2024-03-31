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BI: универмаги KaDeWe, Selfridges и Globus могут перейти таиландской Central Group

Таиландская Central Group, являющаяся крупнейшим оператором торговых сетей Таиланда, намерена выкупить ряд активов у обанкротившегося австрийского холдинга Signa, сообщает Business Insider (BI). По данным издания, речь идет о возможном выкупе культовых универмагов Европы — KaDeWe в Германии, Selfridges в Великобритании и Globus в Швейцарии.

Источник: РИА "Новости"

Австрийский Signa Holding подал заявление о банкротстве в ноябре прошлого года. По оценкам JPMorgan, общая задолженность компании превышают €13 млрд, причем ее кредиторами так или иначе являются около 120 банков. А в январе собственное заявление о банкротстве подала германская сеть KaDeWe, в которую помимо одноименных универмагов входят люксовые магазины Alsterhaus в Гамбурге и Oberpollinger в Мюнхене.

Central Group является давним партнером Signa Holding. Таиландской компании, например, уже принадлежат 50,01% акций KaDeWe Group. Кроме того, Signa и Central вместе приобрели британскую сеть Selfridges в 2021 году. При этом управляет универмагами Selfridges одна компания, а коммерческой недвижимостью, используемой сетью магазинов, — другая. Швейцарской Globus Signa и Central владеют поровну.

Как отмечает BI, основатель Signa Рене Бенко скрыл от таиландских партнеров, что вскоре после совместной с Central покупки Selfridges передал часть своих акций в британской сети универмагов саудовскому суверенному фонду благосостояния. Теперь, по данным источников BI, Central Group ведет переговоры с саудовцами об увеличении своей доли в Selfridges до 60%. После банкротства Signa в ноябре полный контроль над операционным руководством Selfridges перешел Central. По данным BI, таиландский конгломерат намерен взять на себя операционное руководство универмагом и в долгосрочной перспективе.