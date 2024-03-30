Юрист объяснил, почему россиянам не стоит брать микрозаймы

Нередко бывает, что сама микрофинансовая организация затевает внутреннее расследование. «Это умные микрофинансовые организации, которые не доводят дело до суда, делают внутреннюю проверку и начинают сами искать мошенников, — комментирует юрист. — Эту связку — номер телефона, паспортные данные и цифры карты — треугольник, по которому ходят мошенники, — не надо давать. Но — даже если есть и эти данные, без кодов, которые просят мошенники, они сделать ничего не смогут».