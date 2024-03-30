Юрист объяснил, почему россиянам не стоит брать микрозаймы

Микрозаймы могут быть опасными из-за высоких процентных ставок и скрытых комиссий, которые могут привести к долговой яме для заемщика. Однако россияне все равно попадаются на уловки «финансистов», которые по сути — мошенники.
Люди, берущие микрозаймы, обычно находятся в финансовых трудностях и не могут получить кредит в банке из-за плохой кредитной истории или низкого дохода. Микрозаймы часто предоставляются нелегальными лендерами, которые могут использовать насильственные методы взыскания долгов или угрожать заемщикам. Кроме того, они могут быть привлечены к работе с организациями, занимающимися легализацией денег или другими преступными действиями.
Страшно другое — когда на человека без его ведома берется микрозайм.
— Микрозаймы — это классика «развода», — говорит юрист Евгений Антонов. — Живет себе человек, вполне состоятельный, кредитов не берет, свою кредитную историю не смотрит. В какой-то момент человек узнает, что на него подали в суд. Приходит претензия от микрофинансовой организации, что он не выплачивает деньги.
Что делает пострадавший в идеале? Пишет заявление в полицию. В полиции либо материал теряется, поскольку неинтересно такими мелочами заниматься, либо полиция вносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку, если это заем, нужно идти в суд.
— У меня была ситуация, когда человек посмотрел свою кредитную историю. И выяснилось, что у него таких микрозаймов — аж семь. Он о них не знает. В суд подали по одному из них. Смотрим, что в онлайне был дистанционный договор с паспортными данными.
Но есть особенности. Банковская карта, на которую переводился кредит, не имеет отношения к человеку, номер телефона указан не его, договора он не заключал.
Суд делает запрос, кому принадлежат карта и номер телефона, — ответчику ли? Сразу делается запрос в сотовую компанию, на кого оформлен телефон. Если два отрицательных ответа — значит, заем мошеннический. И служба безопасности банка должна сама обращаться в суд — ищите деньги у того, кто у вас их утянул.
— Когда мы узнали, что номер телефона и карта — не нашего клиента, тогда микрофинансовая организация сама пришла в суд и отказалась от иска, — рассказывает Евгений Антонов. — А если бы она не отказалась, мы могли бы с нее еще деньги взыскать.
Нередко бывает, что сама микрофинансовая организация затевает внутреннее расследование. «Это умные микрофинансовые организации, которые не доводят дело до суда, делают внутреннюю проверку и начинают сами искать мошенников, — комментирует юрист. — Эту связку — номер телефона, паспортные данные и цифры карты — треугольник, по которому ходят мошенники, — не надо давать. Но — даже если есть и эти данные, без кодов, которые просят мошенники, они сделать ничего не смогут».