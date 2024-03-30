Суд Петербурга принял иск «Балтики» к Carlsberg о взыскании $900 млн убытков

В июле 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче долей в «Балтике» во временное управление Росимущества. В Carlsberg заявили о расторжении с «Балтикой» лицензий на международные и региональные бренды. «Балтика» в ответ подала иски о признании недействительным отказа от соглашения на марки Seth & Riley’s Garage, Holsten, Kronenbourg, Tuborg, Carlsberg и Grimbergen.