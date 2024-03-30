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Суд Петербурга принял иск «Балтики» к Carlsberg о взыскании $900 млн убытков

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к производству иск «Балтика» к ее основному акционеру Carlsberg Sverige о взыскании убытков на сумму 6,24 млрд датских крон ($902,8 млн). В качестве ответчиков также указаны российская «дочка» акционера ООО «Хоппи юнион», Carlsberg Deutschland и Carlsberg Breweries.

Источник: РИА "Новости"

Согласно судебной картотеке, иск был направлен 11 марта, но суд сначала оставил его без движения из-за отсутствия документов доверенности на одного из представителей «Балтики». Предварительное судебное заседание назначено на 15 мая. В качестве третьей стороны суд привлек Росимущество, во временном управлении которого находится «Балтика».

В июле 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче долей в «Балтике» во временное управление Росимущества. В Carlsberg заявили о расторжении с «Балтикой» лицензий на международные и региональные бренды. «Балтика» в ответ подала иски о признании недействительным отказа от соглашения на марки Seth & Riley’s Garage, Holsten, Kronenbourg, Tuborg, Carlsberg и Grimbergen.