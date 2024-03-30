Сдавать студии оказалось выгоднее, чем «однушки»

Студии — самый быстрорастущий формат жилья в сегменте краткосрочной аренды с точки зрения объема предложения, отмечают эксперты «Авито Недвижимость». Если год назад доля таких компактных квартир на рынке составляла 20%, то сейчас это уже 26%. Число же доступных для бронирования студий выросло за год на 75%. Положительная динамика наблюдалась во всех 32 регионах, участвовавших в исследовании. Сильнее всего предложение выросло в Ростовской (в 2,6 раза) и Ярославской областях (в 2,3 раза), а также в республиках Татарстан и Дагестан (в 2,2 раза в каждой). Наиболее умеренный рост — в Вологодской (+36%), Новосибирской (+47%) и Смоленской областях (+54%).
Цены на краткосрочную аренду студий за год увеличились на 16% в среднем по России — с 1800 до 2200 рублей. Снять такое компактное жилье стало дороже практически во всех исследованных регионах, кроме Смоленской области, где цены не изменились. В Кировской области посуточная аренда стала дороже на 50%, в Алтайском крае — на 38%, в Татарстане и Волгоградской области — на 33%.
Самые доступные цены на посуточную аренду студий сейчас — в Кировской (1500 ₽ за ночь), Брянской (1700 рублей), Смоленской, Саратовской областях, Удмуртии и Алтайском крае (по 1800 рублей в каждом регионе). Дороже всего снять такое жилье на сутки — в Московской области (2900 рублей), Калининградской области и Дагестане (2500 рублей).
«Многие из тех, кто планирует покупку жилья под сдачу в посуточную аренду, рассматривают, в первую очередь, студии, — говорит руководитель направления краткосрочной аренды “Авито Недвижимости” Артем Кромочкин. — Благодаря компактному формату они требуют меньше инвестиций как для приобретения самой недвижимости, так и в плане затрат на ремонт, мебель, технику, коммунальные расходы.
А в условиях дорогих кредитов россияне предпочитают в основном рассчитывать на свои средства. При этом, средняя стоимость сдачи в посуточную аренду таких объектов по России даже выше, чем у полноценных однокомнатных квартир — 2200 против 2100 рублей за ночь. Этим и объясняется такой рост предложения самого компактного формата жилья на рынке посуточной аренды".