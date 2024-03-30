Сдавать студии оказалось выгоднее, чем «однушки»

Студии — самый быстрорастущий формат жилья в сегменте краткосрочной аренды с точки зрения объема предложения, отмечают эксперты «Авито Недвижимость». Если год назад доля таких компактных квартир на рынке составляла 20%, то сейчас это уже 26%. Число же доступных для бронирования студий выросло за год на 75%. Положительная динамика наблюдалась во всех 32 регионах, участвовавших в исследовании. Сильнее всего предложение выросло в Ростовской (в 2,6 раза) и Ярославской областях (в 2,3 раза), а также в республиках Татарстан и Дагестан (в 2,2 раза в каждой). Наиболее умеренный рост — в Вологодской (+36%), Новосибирской (+47%) и Смоленской областях (+54%).