Сбербанк резко сократил долю на рынке льготной ипотеки

«Каждый банк выработал для себя какой-то свой подход к решению этой проблемы, и рынок стал фрагментированным. То есть из единого рынка, когда заемщик знал, что в какой банк он ни пойдет, он может получить кредит на единых прозрачных условиях, рынок стал сложным. Он откатился на 10−15 лет назад, когда от банка зависело очень многое. В целом это привело к искажению структуры рынка, и много банков второго эшелона вообще отказались от выдачи такого рода программ», — сказал он, выступая на XXII Всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России».