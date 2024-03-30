Посол: Перу хочет сделать рынок РФ одним из главных импортеров своего кофе

По оценкам NielsenIQ, в 2023 году продажи растворимого кофе увеличились на 3,4% в объеме и на 4,3% в деньгах, натурального кофе — сократились на 3,3% и 0,3% соответственно. Smart Ranking сообщала, что за прошлый год российский рынок кофе навынос превысил рекордные 100 млрд руб. По итогам года продажи напитка увеличились на 21%. Лидерами сегмента эксперты называют сети Coffee Like с выручкой 7 млрд руб., Cofix — 6 млрд руб. и One Price Coffee, чья выручка превысила 4 млрд руб.