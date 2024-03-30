Получивший 11 лет за шантаж Фридмана и Авена экс-депутат вышел на свободу

Леонид Маевский был депутатом Госдумы третьего созыва (2000−2003 годы) от КПРФ. После этого возглавил LV Finance — ее основным активом были 25% плюс одна акция «МегаФона». Этот пакет был несколько раз перепродан офшорным компаниям и в итоге оказался у «Альфа-Групп». Cделка спровоцировала затяжной акционерный конфликт в компании — другой акционер «МегаФона», фонд IPOC, владельцем которого называл себя датский юрист Джеффри Гальмонд, утверждал, что LV Finance ранее заключила соглашение о продаже акций «МегаФона» ему. После продолжительных разбирательств в судах различных стран в 2012 году «Альфа-Групп» продала этот пакет структурам Алишера Усманова и самому сотовому оператору, выручив $5,2 млрд.