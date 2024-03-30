Перу хотела бы расширить экспорт кофе в Россию, заявил посол в Москве

«Перу уже давно поставляет кофе в Россию, но мы бы хотели превратить российский рынок в один из главных импортеров нашего кофе. Для этого посольство Перу планирует организовать в мае мероприятие по продвижении перуанского кофе в Москве, чтобы привлечь новых российских предпринимателей, заинтересованных в приобретении нашего кофе. Мы считаем, что у кофе из Перу есть большой потенциал в России», — сказал он.