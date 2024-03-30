Mash: окраска автомобилей подорожает в России на 30%

По его данным, если ранее окраска кузова автомобиля стоила 120 тыс. рублей, теперь цена этой услуги приближается к 180 тыс. рублей. Цена автомобильных красок растет в связи с усложнившейся поставкой: срок доставки качественных материалов из Италии, Германии или США достигает полугода, на рынке появилось много менее качественных материалов из Турции.