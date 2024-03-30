Курс доллара. Прогноз на 1−5 апреля

Банки.
Прогноз курса доллара (руб./$).
Банк Зенит 93.00.
ПСБ 91.50−93.00.
Банк Русский Стандарт 91.00−93.00.
Экспобанк 90.00−93.00.
«БКС Мир инвестиций» 91.00−93.00.
«Цифра банк» 91.50−93.00.
Консенсус-прогноз 92.17.
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Дмитрий Рожков, директор казначейства
Ожидаем продолжения торгов в диапазоне 91,5−93 ₽ за доллар США.
Ударный налоговый период в марте не смог оказать существенной поддержки рублю. На следующей неделе не ожидается важных событий, которые могли бы повлиять на динамику национальной валюты в ту или иную сторону, поэтому мы ожидаем продолжения торгов в диапазоне 91,5−93 ₽ за доллар США.
Денис Буйволов, аналитик
Заметного рублевого ослабления мы не ждем.
На будущей неделе ждем сохранения движения доллара в пределах зоны 91−93 рубля. Пара может временно сместиться к верхней границе диапазона из-за окончания налогового периода. Впрочем, заметного рублевого ослабления мы не ждем. В текущий курс уже могут транслироваться более высокие цены на нефть, которые установились в последние недели. Кроме того, эффект от жесткой монетарной политики, накапливаясь, оказывает рублю фундаментальную поддержку. Продолжают действовать нормативы обязательной продажи экспортной выручки, ЦБ выходит на рынок с ежедневными интервенциями. Давление на рубль сохраняют повышенные бюджетные расходы и напряженный геополитический фон.
Роман Белевский, ведущий аналитик.
Можно ожидать попыток выхода вверх из ранее обозначенного диапазона в 90−93 рубля за доллар США.
На следующей неделе участники рынка ожидают данные по индексу потребительских цен в еврозоне за март, а также уровню безработицы в США, ЕС и РФ. Кроме того, в пятницу выйдет показатель ВВП РФ за четвертый квартал 2023 года. Конец налогового периода вместе с началом нового месяца и квартала могут технически оказать некоторое давление на курс национальной валюты. Можно ожидать попыток выхода вверх из ранее обозначенного диапазона в 90−93 рубля за доллар США. Если это произойдет, то следующей целью может выступить уровень в 95 рублей за доллар США.
Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках.
В фокусе внимания инвесторов — публикация февральского отчета по ценовому индексу расходов на личное потребление.
Российскому рублю сопутствует повышенная волатильность, но в целом он продолжает занимать относительно стабильные позиции и при этом все еще получает финальную поддержку от налоговых выплат. Помогают курсу национальной валюты и текущие нефтяные цены. На мировых рынках США, Германии, Великобритании, Франции и других европейских стран к концу рабочей недели перед длинными выходными — относительное затишье на фоне католического праздника Великой пятницы. В фокусе внимания инвесторов — публикация февральского отчета по ценовому индексу расходов на личное потребление. Эта статистика — один из индикаторов для Федрезерва текущих показателей инфляции, которая способна задать дальнейший тон риторики ДКП США. Рынок тем временем в большинстве своем предполагает, что ФРС пока не будет торопиться снижать базовую ставку на фоне стабилизации инфляции.
Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления.
В фокусе возможное решение правительства РФ о продлении обязательства экспортеров по продаже внешней выручки.
Завершение налогового периода в РФ, который сдержанно поддержал обменные курсы рубля, открывает путь к возможному ослаблению национальной валюты. Сохранение постоянного внутреннего спроса на валюту нивелирует высокие цены на нефть, особенно в условиях сокращающихся физических объемов экспорта. В фокусе возможное решение правительства РФ о продлении обязательства экспортеров по продаже внешней выручки. При положительном решении рубль может получить кратковременную поддержку.
Денис Попов, главный аналитик.
Целевым ориентиром по доллару на апрель выступает диапазон 91−95 ₽/$.
Полагаем, что в начале следующей недели есть риск умеренного ослабления рубля и перехода курса доллара в более высокий диапазон (93−95 рублей). Триггером ослабления может выступить сезонное сокращение реализации валютной выручки экспортерами в начале месяца или дальнейшее укрепление доллара на глобальных рынках, которое продолжается с начала марта. Тем не менее мы склонны считать текущее давление на рубль локальным и допускаем разворот курса валюты к укреплению во второй половине месяца на фоне комфортной ситуации на рынке нефти, крупных налоговых выплат в апреле и постепенной адаптации системы к вторичным санкциям. Целевым ориентиром по доллару на апрель, по нашим оценкам, выступает диапазон 91−95 ₽/$.