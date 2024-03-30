Курс доллара. Прогноз на 1−5 апреля

Российскому рублю сопутствует повышенная волатильность, но в целом он продолжает занимать относительно стабильные позиции и при этом все еще получает финальную поддержку от налоговых выплат. Помогают курсу национальной валюты и текущие нефтяные цены. На мировых рынках США, Германии, Великобритании, Франции и других европейских стран к концу рабочей недели перед длинными выходными — относительное затишье на фоне католического праздника Великой пятницы. В фокусе внимания инвесторов — публикация февральского отчета по ценовому индексу расходов на личное потребление. Эта статистика — один из индикаторов для Федрезерва текущих показателей инфляции, которая способна задать дальнейший тон риторики ДКП США. Рынок тем временем в большинстве своем предполагает, что ФРС пока не будет торопиться снижать базовую ставку на фоне стабилизации инфляции.