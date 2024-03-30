Это уже не черный лебедь: что добьет капитал в США

В это же время фондовые индексы США обновили рекорды и показали, что быков на рынке больше. За квартал рынок вырос на 10% в среднем. Индекс Dow Jones за это время вырос на 7%, а за год прибавил 24%. Индекс NASDAQ за квартал вырос на 13%, а за год — на 40%. S&P 500 прибавил 11%, а за год — 32% и достиг 5252 пункта.