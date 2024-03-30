Это уже не черный лебедь: что добьет капитал в США

Не успела утихнуть дискуссия после заявлений главы одного из столпов Уолл-Стрита JPMorgan Chase Джейми Даймона о неудержимо растущем госдолге США, который стремительно приближает страну к краю пропасти, как зазвучали новые предупреждения.
Джон Хассман, финансовый гуру, предсказавший крах рынков в 2000 («Пузырь доткомов») и 2008 («ипотечный кризис США») годах, посоветовал инвесторам «пристегнуться». По его оценке, рецессия в США может начаться в четвертом квартале. «Не поддается измерению в реальном времени, но худшие результаты на фондовом рынке начинаются примерно за 2 месяца до рецессии и примерно за 4 месяца до восстановления», — пояснил Джон Хассман.
«У меня такое впечатление, что инвесторы наслаждаются двойной вершиной самого экстремального спекулятивного пузыря в финансовой истории США», — отметил он.
«В настоящее время мы не наблюдаем ни благоприятных оценок, ни благоприятных внутренних показателей рынка, а в это время наши индикаторы перекупленности по-прежнему указывают на риск резкого появления воздушной ямы, паники или краха», — считает «медвежий» гуру.
Глобальный стратег по фондовому рынку JPMorgan Дубравко Лакос-Буджас в это же время предупредил клиентов, что они могут «застрять не на той стороне», когда пятимесячный рост фондовых индексов США в конечном итоге замедлится. Он посоветовал диверсифицировать активы, иначе инвесторы могут не заметить края пропасти. Дубравко Лакос-Буджас еще раз предупредил о чрезмерном появлении на рынке наиболее растущих акций, что повышает риск неминуемой коррекции в виде эффекта падающего домино.
«Однажды это может произойти как гром среди ясного неба, — считает глобальный стратег JPMorgan. — Такое случалось в прошлом, когда у нас были внезапные сбои. Один крупный фонд начинает сокращать некоторые позиции, второй фонд слышит об этом и пытается изменить позицию, третий фонд, по сути, застигнут врасплох, как и следующее, и мы начинаем набирать все больший и больший импульс».
Медведи в меньшинстве
В это же время фондовые индексы США обновили рекорды и показали, что быков на рынке больше. За квартал рынок вырос на 10% в среднем. Индекс Dow Jones за это время вырос на 7%, а за год прибавил 24%. Индекс NASDAQ за квартал вырос на 13%, а за год — на 40%. S&P 500 прибавил 11%, а за год — 32% и достиг 5252 пункта.
«Нового рывка наверх и обновления исторических максимумов по американскому рынку акций исключать нельзя. S&P 500 может сделать рывок к 5300−5400 пунктам», — считает Оксана Холоденко, начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций».
Но она предупредила о возможном падении рынка. «В среднесрочной перспективе высока вероятность коррекции. Первая цель при просадке — 4900 пунктов», — прогнозирует она.
Оксана Холоденко назвала потенциальные негативные драйверы падения: наступление рецессии в Штатах, смещение ожиданий по снижению ключевой ставки Федеральной резервной системы США (ФРС). «Вероятность просадки американской экономики в I полугодии 2024 году превышает 50%», — отметила эксперт.
«Но пока сценарий апокалипсиса выглядит маловероятным», — отметила она. Индикаторы акций Price/Earnings (цена акции к доходам ее компании) не выглядят завышенными, как это было в предыдущие кризисы.
«Мультипликатор P/E индекса S&P 500 находится выше средних за 5 и 10 лет, но заметно ниже максимума 2021 года — 26 против 35. Баланс ФРС с 2022 года заметно сократился», — пояснила Оксана Холоденко.
По ее мнению, остаются «серые лебеди» — геополитика и логистика. Проблема госдолга США может стать актуальной ближе к 2050 году. «Не стоит сбрасывать со счетов пока высокую стоимость обслуживания американского долга и крупный портфель казначейских облигаций США, принадлежащий Китаю», — напомнила она.
А был ли черный лебедь
«Странно слышать параллели с 1929 годом, поскольку и в 1929 году, и в 2008 году это были классические “чёрные лебеди” в терминологии Нассима Талеба», — отметил экономист Владимир Рожанковский, управляющий директор Trade123.
«Чёрный лебедь — это событие, которое никто не ждёт, — напомнил он. — Сейчас как раз прогнозы есть на серьёзное падение. Это уже не чёрный лебедь. Соответственно, наиболее прозорливые инвесторы делают свои ставки и хеджируют инвестиции от слишком глубокого падения».
Он назвал проведение параллелей с кризисом 1929 года и даже с 2008 года элементом пиара, маркетинга.
По мнению экономиста, самая большая проблема сейчас — это дилемма Федрезерва, который был готов снижать ставки трижды в течение этого года, чтобы помочь экономике расти. «Но на последнем заседании глава ФРС Джером Пауэлл всячески открещивался от более ранних прогнозов и говорил о том, что три раза ставку понизить не удастся», — напомнил Владимир Рожанковский.
Некоторые члены ФРС уже сомневаются в том, что получится один раз ставку снизить. Все дело в инфляции, которая не спешит снижаться до цели в 2%. Если снизить ставку, то вырастет инфляция.
«Инфляцию удаётся удерживать огромными усилиями», — отметил экономист. Инфляция порождается тем, что правительство США раздуло собственные расходы и покрывает их за счёт денежной эмиссии, косвенно через гособлигации, но в любом случае, это денежная эмиссия, о чем и говорил глава ФРС Джером Пауэлл.
Как выборы добьют рынок
За время президентства Джо Байдена разрыв расходов между доходами страны быстро рос, размер дефицита бюджета не раз обновлял рекорды. «То есть это очень серьёзно. Такого не было со времён Никсона», — отметил Владимир Рожанковский.
С другой стороны, долго высокую ставку держать опасно — экономический рост сдерживается, обслуживание госдолга по таким высоким ставкам разоряет казну страны.
«Венчурный капитал обескровлен при такой высокой ставке. На IPO в США вышли всего лишь около 145 компаний в прошедшем году — это исторический минимум. Новый бизнес не получает финансирования, нет свежей крови на рынке. Это очень плохо, поскольку старые компании очень быстро в результате роста котировок становятся переоценёнными», — пояснил инвестор.
«И вот тогда действительно индекс S&P 500 ждёт почти наверняка достаточно существенная, глубокая коррекция. Ещё раз повторюсь, это не кризис финансовый. Это не 1929, не 2008 год, но это глубокая коррекция на фондовом рынке, которая добьёт капиталы, которые вымоет остатки денег, которые сейчас в международной системе находятся и скорее всего, к несчастью претендента на пост президента Джозефа Байдена это может произойти как раз в аккурат перед выборами», — подытожил Владимир Рожанковский.
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