Эксперты оценили ситуацию на рынке редкоземельных металлов

Крупнейшим игроком на рынке редкоземельных металлов является Китай. По данным геологической службы США, в прошлом году на него пришлось 68% всей мировой добычи. При этом его доля в прошлом году вернулась к снижению после резкого скачка в 2022 году до 70%. Также заметную роль на этом рынке играют сами США (12%) и Мьянма (11%). У России — 1%. Лидерство по добыче Китаю обеспечивает первенство по запасам — на Поднебесную приходится 38% скандия, тербия и остальных 17 редкоземельных элементов. Мировые запасы, по данным ведомства, составляют 110 миллионов тонн, у России из них — 9%.