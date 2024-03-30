Эксперты назвали долю россиян с низким уровнем финансовой грамотности

В то же время доля россиян, которые внимательно следят за состоянием своих финансов, снизилась до 75% (на три процентных пункта относительно 2022-го) и тех, кто может правильно рассчитать проценты по вкладу, — на 46%, что на два процентных пункта меньше, чем в 2022-м. Также стало больше тех, кто считает, что деньги нужно не капитализировать, а тратить. Их доля выросла до 56% (на два процентных пункта в сравнении с 2022-м).