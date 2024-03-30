Доходы экономической зоны Суэцкого канала в 2023—2024 финансовом году достигли $111,8 млн

По словам чиновника, в этом финансовом году в экономической зоне наблюдается «беспрецедентный рост доходов, получаемых от реализации проектов и заключения новых контрактов в промзонах», что, как указал Гамаль ад-Дин, свидетельствует об успехе стратегии главного управления, нацеленной на привлечение инвестиций в сферу промышленности. В частности, 28 февраля Суверенный фонд Египта и Главное управление экономической зоны Суэцкого канала подписали семь соглашений с международными девелоперскими компаниями о сотрудничестве в области зеленого водорода и возобновляемых источников энергии с инвестиционным потенциалом в $40 млрд в первые 10 лет осуществления совместных проектов. Министр планирования и экономического развития Хала ас-Саид тогда указала, что подписанные соглашения являются новым этапом инвестиционного партнерства суверенного фонда страны с международными компаниями по осуществлению реальных проектов в области зеленого водорода в экономической зоне Суэцкого канала.