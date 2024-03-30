Что такое НДФЛ: расчет, тарифы, сроки уплаты

В этом тексте:
- Что такое НДФЛ
- Кто платит НДФЛ.
- Как рассчитывается НДФЛ.
- Ставки НДФЛ — за что и сколько нужно заплатить.
- Какой доход не облагается НДФЛ.
- Как оплатить НДФЛ.
- Срок уплаты НДФЛ.
- Как устроены налоговые вычеты.
Существующую шкалу налогообложения доходов россиян планируется изменить. В послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 года президент Владимир Путин призвал модернизировать фискальную систему и прийти к «более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы».
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что депутаты и правительство уже приступили к работе над поправками к Налоговому кодексу. Как он сообщил «РБК Инвестициям», можно было бы рассмотреть повышенные налоги для тех, кто зарабатывает ₽1 млн в месяц, или ₽12 млн в год. «Сейчас те, кто зарабатывает ₽5 млн в год, платят с дохода до ₽5 млн НДФЛ в размере 13%, а на часть дохода свыше 5 млн — 15%. Следующей ступенью могли бы стать 17% для дохода свыше ₽10 млн в год», — говорит Аксаков. Парламентарий особо подчеркнул, что о конкретных решениях речи пока не идет.
Прогрессивная шкала НДФЛ в России начала действовать 1 января 2021 года. Тогда изменения коснулись граждан, чей годовой заработок составляет более ₽5 млн. Их доходы — в части превышающей лимит — облагаются НДФЛ не по обычной (13%), а по повышенной ставке в 15%.
Если поправки в Налоговый кодекс будут приняты и опубликованы в качестве закона до 1 декабря 2024 года, то новая прогрессивная шкала налогообложения начнет действовать с 1 января 2025 года.
Что такое НДФЛ и какие налоги налоговые резиденты и нерезиденты платят сейчас в России, в ликбезе «РБК Инвестиций».
Что такое НДФЛ
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ, подоходный налог) — это основной налог для граждан. НДФЛ взимается с трудовых доходов, например с зарплаты или вознаграждения, выплаченного по договору гражданско-правового характера (ГПХ). Однако в налоговой службе отмечают, что НДФЛ нужно платить и с других доходов, например, при продаже квартиры или после получения подарка. Конкретнее об этом в следующих разделах.
Важно не путать НДФЛ с другими похожими налогами — например, самозанятые тоже платят отчисления с заработка, но называется они налогами на профессиональный доход (другие ставки и порядок отчетов и выплат) или с налогом на доходы индивидуального предпринимателя — ИП хоть и являются физическими лицами, но порядок налогообложения для них другой.
Кто платит НДФЛ
Плательщиками налога являются все физлица, получающие какой-либо доход. Для удобства исчисления в налоговой их делят на две категории:
Налоговые резиденты, то есть те, кто фактически находится на территории России не меньше 183 дней в течение 12 месяцев подряд.
Налоговые нерезиденты — те, кто находится на территории страны меньше 183 дней, но при этом получающие доход в России.
Гражданство для определения категории значения не имеет — человек может оставаться гражданином страны, но при этом потерять резидентство, если не находится больше 183 календарных дней за 12 месяцев на территории России.
Для резидентов основная ставка НДФЛ — 13%, по ней платят налог с зарплаты, вознаграждений и по другим доходам, в том числе от дарения, продажи имущества и дивидендов. Если доходы превысят ₽5 млн, то за все, что свыше этой суммы, нужно платить по ставке 15%.
Для нерезидентов основная ставка НДФЛ — 30%, они платят по ней и налог с зарплаты, и от продажи имущества. Но есть исключения — например, нерезиденты платят 15% с дивидендов, полученных от российских компаний.
Плательщиками НДФЛ являются сами граждане. Но на практике суммы налога с трудовых договоров рассчитывает и перечисляет государству работодатель в качестве налогового агента, а граждане получают на руки сумму уже после вычета НДФЛ. Например, если в трудовом договоре будет указана сумма в ₽50 тыс. в месяц, то на руки человек получит ₽43,5 тыс. — а ₽6,5 тыс. работодатель переведет в налоговую в качестве НДФЛ.
По итогам 2024 года инвесторы также будут освобождены от самостоятельного расчета и уплаты налогов по дивидендам от иностранных компаний, так как с 1 января 2024 года депозитарий и брокер будут налоговым агентом по таким дивидендам.
Как рассчитывается НДФЛ
НДФЛ всегда считают как процент от налоговой базы, то есть дохода. Налоговой базой могут быть как заработанные деньги, так и доход в натуральной форме, например, когда вам дарят имущество. Тогда это имущество будет оцениваться по его кадастровой стоимости, и НДФЛ нужно будет платить с полученной суммы.
Для разных доходов в законодательстве прописаны разные налоговые ставки. А потому нельзя просто разом указать вообще все доходы одной суммой и передать их в налоговую — всегда считают каждый по отдельности. Есть несколько видов доходов, которые вовсе не облагаются налогами, о них расскажем в отдельном разделе этой статьи.
Все уплаченные налоги поступают в консолидированный бюджет России — то есть по сути распределяется между бюджетами субъекта, города и района. НФДЛ не уйдет в федеральный бюджет, а останется там, где был уплачен.
Ставки НДФЛ — за что и сколько нужно заплатить
Ставка НДФЛ может варьироваться в диапазоне от 5% до 35% дохода — все зависит от того, за что и кто платит. Вот список распространенных видов налоговых баз в зависимости от процентной ставки:
- 5% — заплатят нерезиденты России за дивиденды по акциям и долям международных холдинговых компаний.
- 9% — за получение процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, в том числе за доходы учредителям доверительного управления ипотечным покрытием с аналогичной датой.
- 13% — с дохода от зарплаты и договоров ГПХ до ₽5 млн в год в совокупности, дохода от продажи и получения имущества в дар, дивиденды российских компаний и проценты, страховых выплат. Нерезиденты платят такой НДФЛ, если работают по найму на основании патента и зарабатывают меньше ₽5 млн в год.
- 15% — это налог с дохода от зарплат и договоров ГПХ с превышения ₽5 млн в год.
- 30% — ставка на доходы нерезидентов, полученных на территории России — в том числе с зарплаты и продажи имущества.
- 35% — самая высокая ставка, резиденты платят ее за выигрыши в лотерею и других играх, за материальную выгоду от экономии по процентам по займам от работодателя.
Какой доход не облагается НДФЛ
Все ограничения по исчислению НДФЛ перечислены в ст. 215 и ст. 217 НК РФ. В основном это различные социальные пособия.
Например, не нужно платить НДФЛ за:
- государственные пособия, за исключением пособий по временной нетрудоспособности;
- за пенсии, в том числе страховые;
- за ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
Кроме этого списка, НДФЛ не нужно платить:
- с доходов от продажи движимого имущества, которое находилось в собственности более 3 лет;
- с доходов от продажи недвижимости или доли в ней, если она находилась в собственности более 5 лет;
- от подарков близких родственников: супруга, родителей, братьев и сестер, детей, бабушек и дедушек;
- от наследства.
Например, если вы купили квартиру пару лет назад и продали, то с дохода нужно заплатить НДФЛ. Но если эту квартиру вам подарили близкие родственники — налог платить уже не нужно.
Как оплатить НДФЛ
НДФЛ от трудовых доходов обычные граждане сами не платят — налоги посчитают, удержат и переведут работодатели. Речь про сотрудничество по трудовому договору или по договору ГПХ, без статусов самозанятости или ИП. Для остальных доходов НДФЛ нужно платить самостоятельно, например, если вы сдаете квартиру или продали машину.
Как оплатить НДФЛ:
Заполните декларацию 3-НДФЛ. Проще всего это сделать в личном кабинете налоговой — авторизоваться можно через «Госуслуги». В нем выбрать, какой конкретно доход хотите указать, прописать сумму покупки и сумму продажи. Подписать декларацию можно усиленной неквалифицированной электронной подписью — ее генерирует сервис налоговой бесплатно. Еще можно скачать бланк декларации и заполнить два экземпляра вручную. Для заполнения можно воспользоваться специальной программой от ФНС.
В личном кабинете нужна кнопка «Заявить доход».
Затем выбираете, какой доход нужно задекларировать. В результате получите такой заполненный бланк, большую часть информации сервис возьмет из вашего профиля в налоговой или портале «Госуслуги».
Передайте документ в налоговую. Если заполняли в личном кабинете, сервис сам отправит декларацию нужному специалисту. Если в бумажном — нужно распечатать и отнести в инспекцию, один экземпляр заберут, а на второй поставят отметку о получении. Или можно отправить бумажный вариант по почте ценным письмом с описью вложения.
Уплатите НДФЛ. Если декларация заполнена верно, в личном кабинете налоговой появится извещение о необходимой сумме к уплате, или налоговая пришлет извещение по почте.
Декларацию по доходам за прошлый год нужно сдать до 30 апреля текущего года. Если срок подачи выпадает на выходной день, то он переносится на ближайший рабочий. То есть все доходы за 2023 год нужно задекларировать до 2 мая 2024 года, так как 30 апреля — выходной.
Срок уплаты НДФЛ
Налоги по зарплате и договорам ГПХ работодатели и заказчики перечисляют не позднее дня, когда этот доход был выплачен, на эти сроки граждане никак не влияют. Если же нужно заплатить НДФЛ за себя, то общее правило — нужно сделать это до 15 июля. Например, декларацию за 2023 год подаем до 2 мая, а платим налог — до 15 июля.
Платить НДФЛ можно по-разному:
- Через личный кабинет на сайте ФНС — сервис генерирует ссылку, когда декларацию проверит и одобрит специалист налоговой.
- Пополнить единый налоговый счет — можно не ждать окончания проверки декларации и пополнить единый счет заранее. Тогда сервис после одобрения документов сам возьмет деньги с этого счета.
- Через сервис генерации поручений — способ подойдет, если вы получили извещение, но личный кабинет налоговой не работает. Нужно ввести индекс с извещения, сервис подготовит квитанцию на оплату.
- Через любой банк — при наличии бумажного извещения на уплату налога.
Как устроены налоговые вычеты
Налоговые резиденты могут сократить сумму налога частично или полностью или даже вернуть часть уплаченных НДФЛ — этот механизм называется налоговым вычетом. Всего предусмотрены шесть категорий вычетов:
- стандартные;
- социальные;
- инвестиционные;
- имущественные;
- вычеты по сделкам с ценными бумагами;
- профессиональные.
Вычеты можно получить при продаже недвижимости, лечении, учебе и даже инвестировании. Например, вы потратились на анализы в платной клинике — можно взять у них документы-чеки, загрузить в личный кабинет налоговой и вернуть 13% с помощью социального вычета на лечение. Или вы купили квартиру — можно оформить заявление и вернуть до ₽260 тыс. Но у каждой категории есть свои ограничения.
В личном кабинете налоговой есть возможность оформить заявления на распространенные вычеты:
- вычет при покупке недвижимости;
- вычет при лечении или покупке медикаментов;
- вычет при оплате образования;
- вычет по расходам на фитнес;
- вычет при взносах на благотворительность;
- вычет при инвестировании.
В этом же разделе указаны все подробности — кому положены вычеты и какую максимальную сумму можно вернуть.