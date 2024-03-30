Что такое НДФЛ: расчет, тарифы, сроки уплаты

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что депутаты и правительство уже приступили к работе над поправками к Налоговому кодексу. Как он сообщил «РБК Инвестициям», можно было бы рассмотреть повышенные налоги для тех, кто зарабатывает ₽1 млн в месяц, или ₽12 млн в год. «Сейчас те, кто зарабатывает ₽5 млн в год, платят с дохода до ₽5 млн НДФЛ в размере 13%, а на часть дохода свыше 5 млн — 15%. Следующей ступенью могли бы стать 17% для дохода свыше ₽10 млн в год», — говорит Аксаков. Парламентарий особо подчеркнул, что о конкретных решениях речи пока не идет.