«Черные лебеди» угрожают экономике России: курс доллара, бензин, санкции

Официальный курс доллара весь март колебался в диапазоне 90−93 рубля. Выбить его из этого коридора не смогли ни выборы президента России, ни атаки дронов на НПЗ, ни решение ЦБ по ключевой ставке. Валютный рынок проигнорировал даже теракт в «Крокусе». О том, почему так произошло и какие новости способны повлиять на валютный курс, «МК» рассказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Напомним, что автором концепции «черного лебедя» (трудно прогнозируемое и редкое событие, которое имеет значительные последствия) является экономист, философ и бывший трейдер Нассим Талеб. Он обратил внимание на пагубную уверенность людей в том, что будущее может быть просчитано на основе опыта прошлого. В действительности же «черные лебеди» случаются регулярно. Теракты к ним тоже относятся, достаточно вспомнить паническую реакцию мирового рынка на события 11 сентября 2001 года в США.
— Вечером в пятницу, 22 марта, в нашу страну «прилетел» самый страшный за последнее время «черный лебедь»: произошел теракт в «Крокусе». Однако в первый день торгов после трагедии в Москве курс доллара хоть вырос на 50 копеек, до 93,25 рубля, но далее спустился ниже 93 рублей, где и пребывал до конца недели. Индекс Мосбиржи сначала снизился на 0,6%, но быстро в тот же день отыграл падение. Почему финансовые рынки так слабо отреагировали на это чудовищное событие?
— Действительно, ни валютный, ни фондовый рынок этого события почти не заметили. Как бы это цинично ни звучало, там считают деньги, а не погибших людей. При всей чудовищности произошедшего в «Крокусе», это событие почти не затронуло ни финансовую систему, ни торговлю, ни экономику в целом. А небольшие колебания, которые наблюдались в понедельник, можно объяснить эмоциями валютных спекулянтов, которые не осознавали, к каким последствиям приведет случившаяся 22 марта трагедия. Однако все очень быстро поняли, что фундаментальных оснований для паники на финансовых рынках нет.
Все это сильно отличает данное событие от того, что, например, произошло после начала СВО. Тогда Запад ввел санкции и заморозил российские активы на $300 млрд; международные рейтинговые агентства отозвали кредитные рейтинги, присвоенные российским эмитентам; «Мосбиржу» закрыли примерно на месяц; были прекращены торги на рынке ОФЗ, который тесно связан с валютным рынком; была полная неясность с внешней торговлей; из нашей страны начался исход западных компаний. Не удивительно, что в таких условиях курс доллара пробил отметку 120 рублей. Экономика страны оказалась на грани коллапса, но благодаря оперативным действиям правительства и Банка России она быстро отошла от опасной черты, а уже к середине лета 2022 года доллар подешевел почти в два раза.
— Давайте вернемся к событиям последних месяцев. Какие из них ближе всего к определению «черного лебедя»? Что оказало влияние на рубль и экономику?
— C ночи на 18 января начался новый этап конфликта — атаки дронов на российские НПЗ. Последствия этой новой стратегии оказались хотя и не критичными, но вполне чувствительными для рынка продуктов нефтепереработки и валютного рынка. По состоянию на 1 февраля 2023 года в реестре НПЗ России (ведётся Министерством энергетики РФ) было указано 36 введенных в эксплуатацию НПЗ (без учета мини-НПЗ). Четверть из них — 9 НПЗ — были повреждены в результате ударов дронами. Цена бензина АИ-92 на бирже 17 января составила 42,9 тыс. рублей за тонну, 31 января она выросла до 50,8 тыс. рублей, а 22 марта достигла 54,2 тыс. рублей.
— Но ведь коллапса, на который рассчитывали противники России, не случилось?
— Властями России были предприняты соответствующие меры. Так, чтобы подавить стремительный рост цен на крайне чувствительные для экономики и населения товары, да еще в очень чувствительный период времени, перед выборами, с 1 марта было введен запрет на экспорт бензина сроком на полгода.
Однако прямое следствие и атак беспилотников, и эмбарго на экспорт бензина — снижение валютной выручки экспортеров. Соответственно, снижение предложения валюты вызвало ослабление рубля, и уже менее чем через неделю после первых ударов, 23 января, сформировался достаточно устойчивый тренд ослабления отечественной валюты. Если 22 января биржевой рынок закрылся на отметке 88,6 рубля за доллар, то на этой неделе курс начал тестировать уровень 93. Сохранение этого тренда может привести к тому, что в 2024 году уровень 100 рублей за доллар будет опять пробит, как это происходило в 2022-м и 2023 годах.
— Как на кошельке россиян могут отразиться проблемы на топливном рынке, помимо роста стоимости бензина?
— Снижение объема производства топлива может оказать негативное влияние и на посевную, что, в свою очередь, приведет к росту цен на продовольствие. Кроме того, рост цен на топливо способствует усилению инфляции из-за увеличения транспортных издержек. Не исключено, что эта логическая цепочка была учтена Банком России при принятии 22 марта решения о сохранении ключевой ставки на высоком уровне 16%.
В какой-то мере эти дроны можно считать «черными лебедями», во всяком случае, в самом начале атак на НПЗ. Ведь понятно, что нефтеперерабатывающие заводы являются самыми «лакомыми» целями, экономический эффект от их поражения очень большой, а защищать их крайне сложно. Поражается объекты ценой в десятки миллионов долларов при несопоставимо меньшей цене беспилотника.
Разумеется, эти дроны — не очень жирные «черные лебеди», не такие откормленные, как те, что стаями санкций прилетели в феврале-марте 2022 года.
— После этого газета Financial Times сообщила, что США призвали Украину прекратить удары по российским НПЗ из-за опасений роста мировых цен на нефть и ответных мер России. Все это вместе можно назвать уже «черным лебедем» для наших противников? Получается, что «черные лебеди» разных сторон конфликта могут «заклевать», то есть нейтрализовать друг друга?
— Действительно, на этой неделе не было сообщений о новых атаках, но пока не будем торопиться. Кроме того, чем меньше нефти идет на переработку, тем больше она идет на экспорт.
— Какие еще угрозы могут негативно повлиять на экономику России в ближайшее время?
— В условиях эскалации геополитического конфликта «черные лебеди» неизбежно будут стаями кружить над Россией. Среди обсуждаемых разрушительных, но маловероятных событий — прямой конфликт с НАТО, а также введение санкций против Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ). Будем надеяться, что эти «лебеди» до нас не долетят.