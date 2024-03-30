«Черные лебеди» угрожают экономике России: курс доллара, бензин, санкции

— Действительно, ни валютный, ни фондовый рынок этого события почти не заметили. Как бы это цинично ни звучало, там считают деньги, а не погибших людей. При всей чудовищности произошедшего в «Крокусе», это событие почти не затронуло ни финансовую систему, ни торговлю, ни экономику в целом. А небольшие колебания, которые наблюдались в понедельник, можно объяснить эмоциями валютных спекулянтов, которые не осознавали, к каким последствиям приведет случившаяся 22 марта трагедия. Однако все очень быстро поняли, что фундаментальных оснований для паники на финансовых рынках нет.