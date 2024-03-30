Большинство работодателей заявили, что следят за репутацией в интернете

По данным самих работодателей, чаще всего сотрудники жалуются в интернете на уровень заработной платы, около трети недовольны руководителями, а каждый шестой — неудобным расположением офиса. Десятая часть негативных отзывов связана с ненормированным рабочим днем и отсутствием возможности карьерного роста, 9% — с жестким контролем на рабочем месте, 8% не смогли сработаться с коллегами. По 3% работников отмечают завышенные KPI и длительные совещания.