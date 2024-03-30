Большинство работодателей заявили, что следят за репутацией в интернете

По данным самих работодателей, чаще всего сотрудники жалуются в интернете на уровень заработной платы, около трети недовольны руководителями, а каждый шестой — неудобным расположением офиса. Десятая часть негативных отзывов связана с ненормированным рабочим днем и отсутствием возможности карьерного роста, 9% — с жестким контролем на рабочем месте, 8% не смогли сработаться с коллегами. По 3% работников отмечают завышенные KPI и длительные совещания.
Согласно исследованию, из тех компаний, которые работают с негативными отзывами, 71% стараются быстро отвечать на сообщения, 45% — стремятся увеличить количество положительных рецензий и только 4% работодателей признались, что просто удаляют портящие репутацию организации сообщения.
Около 70% фирм заявили, что ценят все отзывы и стараются совершенствовать условия труда сотрудников, 17% опрошенных допускают, что могут изменить корпоративную политику, если число негативных отзывов будет расти. Лишь 16% работодателей отметили, что не собираются изменять условия труда из-за негативных отзывов.
В исследовании приняли участие более 400 представителей бизнеса из всех регионов России.