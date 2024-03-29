Запорожская область экспортирует около миллиона тонн зерна в Африку и на Ближний Восток

«Запорожская область собирает сейчас более 2,5 млн тонн [зерна в год]. До миллиона уходит на экспорт. Это, начиная с Турции, — Египет, Израиль, Ливия, Ирак, африканские страны. В принципе, весь сегмент Ближнего Востока, Африки сегодня у нас с удовольствием покупает. Из порта Бердянска, из крымских портов, из порта Кавказ, Анапы уходят корабли с зерном Запорожской области. Абсолютно беспроблемно, наоборот, “накачали мышцы” сейчас, развили эту систему, структуру», — сказал Балицкий.