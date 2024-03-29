Запорожская область экспортирует около миллиона тонн зерна в Африку и на Ближний Восток

«Запорожская область собирает сейчас более 2,5 млн тонн [зерна в год]. До миллиона уходит на экспорт. Это, начиная с Турции, — Египет, Израиль, Ливия, Ирак, африканские страны. В принципе, весь сегмент Ближнего Востока, Африки сегодня у нас с удовольствием покупает. Из порта Бердянска, из крымских портов, из порта Кавказ, Анапы уходят корабли с зерном Запорожской области. Абсолютно беспроблемно, наоборот, “накачали мышцы” сейчас, развили эту систему, структуру», — сказал Балицкий.
Губернатор уточнил, что из 2,5 млн тонн собранного в регионе зерна порядка 500 тыс. тонн остается в Запорожской области «для внутренней продовольственной безопасности», еще около миллиона тонн отправляется «в континентальную Россию».
Балицкий заверил, что все, что выращивают запорожские фермеры, крайне востребовано на рынке РФ. «Это и гречка, и рапс, и овощи, порядка 200 тыс. тонн собрали овощей, черешня, которая исконно наша, фрукты, яблоки, слива, абрикос, персик. Все, что у нас растет, все сегодня идет на внутренний рынок России», — рассказал он.
При этом в украинский период экспортировать урожай у Запорожской области не было возможности, заявил глава российского региона. «При Украине мы практически не могли реализовывать свои товары по нормальной цене. Сегодня, когда “проваливается все” просто как пропасть, фермеры “рубятся во всю”, высаживают, потому что черешня, например, очень хороший дает экономический эффект», — подытожил Балицкий.
Губернатор в интервью ТАСС 6 марта сообщал, что крупные российские компании выкупают весь урожай черешни в Запорожской области, а спрос на ягоду превышает предложение в 10 раз, поэтому фермеры наращивают ее производство.