Японский индекс Nikkei 225 показал рекордный прирост за год

Японский индекс Nikkei 225 по итогам финансового года, который завершился в пятницу, 29 марта, вырос на 12 тыс. 328 пунктов и достиг отметки в 40 тыс. 369,44 пункта. Как отмечает Reuters, это рекордный прирост в абсолютном выражении. В процентном выражении бенчмарк вырос на 44%, что является лучшим годовым результатом за три года.