Японский индекс Nikkei 225 показал рекордный прирост за год

Японский индекс Nikkei 225 по итогам финансового года, который завершился в пятницу, 29 марта, вырос на 12 тыс. 328 пунктов и достиг отметки в 40 тыс. 369,44 пункта. Как отмечает Reuters, это рекордный прирост в абсолютном выражении. В процентном выражении бенчмарк вырос на 44%, что является лучшим годовым результатом за три года.
По итогам торгов 29 марта Nikkei 225 вырос на 0,5% и закрылся на отметке 40 тыс. 369,44 пункта. Рост индекса в последний день финансового года произошел благодаря технологическим компаниям. Акции производителя оборудования для интегральных схем Tokyo Electron подорожали на 0,79%, до 39,7 тыс. иен ($263) за бумагу, свидетельствуют данные Токийской фондовой биржи. Акции производителя оборудования для полупроводниковой промышленности Advantest Corp выросли на 1,85%, до 6839 иен ($45).
В прошедшем финансовом году фондовый рынок Японии поднялся до самого высокого уровня за всю историю. Индекс Nikkei 225 в февраля переписал максимум с декабря 1989 года, установленный во время экономического пузыря 1980-х годов. 4 марта бенчмарк впервые в истории преодолел отметку в 40 000 пунктов.
Фондовый рынок рос на фоне ралли в акциях технологических компаний, высоких доходов корпораций и ослабления иены, что позитивно сказывается на прибыли экспортеров. Кроме того, власти Японии принимают меры по повышению доходности вложений инвесторов. Например, Токийская фондовая биржа побуждает компании публиковать отчеты о своих планах по увеличению стоимости акций.
«Инвесторы по-прежнему осторожны в отношении возможной интервенции на валютном рынке, но в целом они воспринимают слабую иену как положительный фактор для отечественных акций», — цитирует Reuters главного стратега Okasan Securities Фумио Мацумото.
В среду, 27 марта, курс иены к доллару упал до минимума с 1990 года. На пике доллар вырос до отметки 151,97 иены. Падение японской валюты замедлилось после заявления министра финансов Японии Сюничи Судзуки о возможном вмешательстве правительства в валютный рынок. На торгах 29 марта на рынке Форекс по состоянию на 16:19 мск курс доллара составлял 151,25 иены.