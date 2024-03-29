Выручка «Юнионпэй» по РСБУ за 2023 год выросла почти на 30%

Выручка российской дочерней компании UnionPay — «Юнионпэй» — по РСБУ в 2023 году составила 278,7 млн рублей, тогда когда в 2022 году она была на уровне 216 млн рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность компании. При этом чистая прибыль компании также увеличилась на 16,8% с 25 млн рублей в 2022 году до 29,2 млн рублей.
Рост выручки Юнионпей обусловлен увеличением объема услуг технической поддержки, который вырос на 35,8%, до 140,4 млн рублей, с учетом того, что в 2022 году этот показатель был равен 103,4 млн рублей. Вместе с этим увеличилась и выручка от клиринга — с 14,2 млн рублей в 2022 году до 32,5 млн рублей.
Кроме того, в 2023 году на 9,5% выросли и активы платежной системы, до 398,5 млн рублей, против 363,8 млн рублей в 2022 году.
Однако на 12,2% выросли и расходы на управление бизнесом с 49,8 млн рублей до 55,9 млн рублей. А прочие расходы, наоборот, снизились на 23,7%, до 98,2 млн рублей.
UnionPay — единственная международная платежная система, которая продолжает работать в России. Она предоставляет возможность использования карт в 183 странах мира. Однако UnionPay не работает с банками, попавшими под блокирующие санкции. К тому же все операции по оплате и снятию наличных заграницей в местной валюте проходят конвертацию через юань.