Выручка «Юнионпэй» по РСБУ за 2023 год выросла почти на 30%

Выручка российской дочерней компании UnionPay — «Юнионпэй» — по РСБУ в 2023 году составила 278,7 млн рублей, тогда когда в 2022 году она была на уровне 216 млн рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность компании. При этом чистая прибыль компании также увеличилась на 16,8% с 25 млн рублей в 2022 году до 29,2 млн рублей.