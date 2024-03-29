ВТБ вернет кешбэк с прямым начислением рублей вместо бонусов

Он объяснил, что перезапуск программы лояльности происходит в рамках новой стратегии розничного бизнеса, которая была принята на 2024−2026 годы. По словам Горшкова, клиенты смогут самостоятельно определять три категории для начисления кешбэка, в том числе с повышенным кешбэком до 25%. Вырастет и максимальная сумма ежемесячного возврата в зависимости от пакета обслуживания в банке: по «Карте для жизни» это 3 тыс. руб., по карте «Привилегия» — 20 тыс. руб. и по карте Private Banking — 100 тыс. руб. Раньше эти лимиты были установлены на уровне 2 тыс., 10 тыс. и 20 тыс. руб. соответственно. Также особые условия кешбэка получат вкладчики банка. Деньги буду зачисляться раз в месяц до 10-го числа. Накопленные ранее бонусы клиенты смогут использовать для покупок в каталоге программы до 31 августа 2024 года или обменивать на рубли до 30 декабря 2024 года включительно.