«ВТБ Мои Инвестиции» включили в топ-10 акций «Позитив» и «Ростелеком»

«Мы добавляем акции “Группы Позитив” (POSI) на фоне публикации сильных предварительных финансовых результатов, сокращения объемов допэмиссии в рамках программы мотивации менеджмента и приближения традиционного дня инвестора», — отметил инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев. Также в топ-10 перспективных бумаг вошли привилегированные акции «Ростелекома» (RTKMP) в ожидании IPO дочерней компании и в расчете на опережающую динамику во время дивидендного сезона, сообщил эксперт.
В то же время в брокере исключили из подборки перспективных акций «Татнефти» (TATN) после публикации отчетности по МСФО за 2023 год. Чистая прибыль компании отстала от консенсуса, а рост капитальных вложений «Татнефти» оказался выше ожиданий, указали эксперты. По их мнению, это может негативно отразиться на финальном объеме дивидендов компании за 2023 год.
Кроме того, из подборки были исключены привилегированные акции «Транснефти» (TRNFP), так как компания исчерпала краткосрочные драйверы роста. В феврале 2024 года в бумагах компании произошел сплит — дробление акций в пропорции 1:100. Дробление акций повысило их доступность для массового инвестора, но не оказало поддержки котировкам.
Топ-10 акций российского фондового рынка с учетом последнего обновления:
АЛРОСА (ALRS);
«ВУШ Холдинг» (WUSH);
«Группа Позитив» (POSI);
ЛУКОЙЛ (LKOH);
Мосбиржа (MOEX);
МТС (MTSS);
Novabev Group (BELU);
Привилегированные акции «Ростелекома» (RTKMP);
Обыкновенные акции Сбербанка (SBER);
Привилегированные акции Сбера (SBERP).
Эксперты брокера «ВТБ Мои Инвестиции» обновляют топ-10 акций ежемесячно в соответствии с текущей оценкой и перспективами бумаг российских компаний.
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