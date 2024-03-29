«ВТБ Мои Инвестиции» включили в топ-10 акций «Позитив» и «Ростелеком»

В то же время в брокере исключили из подборки перспективных акций «Татнефти» (TATN) после публикации отчетности по МСФО за 2023 год. Чистая прибыль компании отстала от консенсуса, а рост капитальных вложений «Татнефти» оказался выше ожиданий, указали эксперты. По их мнению, это может негативно отразиться на финальном объеме дивидендов компании за 2023 год.