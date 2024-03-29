Время для денег: РФ установит срок возврата средств из общих с иностранцами проектов

Такой проект постановления подготовил Минфин. Власти ищут способы восполнить дефицитный бюджет — в этом году расходов запланировано на 36 трлн рублей. Много ли у России совместных с иностранцами проектов — в материале «Известий».
Какие проекты РФ реализует с международными финорганизациями
Россия долгое время активно взаимодействовала с различными международными финансовыми организациями (МФО) — речь идет как о мероприятиях на территории нашей страны, так и за рубежом. Многие совместные проекты софинансировались из федерального бюджета РФ, и после их завершения или расторжения соглашений оставались неизрасходованные деньги.
Сейчас порядок возврата средств нормативно не урегулирован. Поэтому власти хотят установить срок в девять месяцев, за который МФО должны будут перечислить остатки обратно в российскую казну. Такой проект постановления подготовил в марте Минфин (есть у «Известий»). В материалах к документу говорится, что для проведения всех завершающих процедур больше времени не потребуется.
Вместе с тем последние три года возникают непрогнозируемые риски, которые влияют на реализацию проектов, говорится в пояснительной записке. Поэтому, согласно документу, в случае непредвиденных обстоятельств срок возврата может быть продлен еще на три месяца. Что относится к таким условиям, не уточняется.
В пресс-службе Минфина «Известиям» сказали, что изменения вступят в силу в этом году.
Проект постановления подготовлен по рекомендации Счетной палаты (СП), изложенной в ее докладе «Анализ портфеля займов (кредитов) Международного банка реконструкции и развития (МБРР), используемых на реализацию проектов в 2017—2021 годах». Это следует из материалов к инициативе Минфина. МБРР входит в группу Всемирного банка. «Известия» направили запрос туда и в другие крупнейшие международные финорганизации.
— По данным СП, с 2017 по 2021 год общий объем средств, привлеченных на софинансирование совместных проектов России с МБРР, составил $2,04 млрд. Из них $572 млн — займы международного банка, а оставшиеся 72% ($1,468 млрд) — деньги бюджета РФ, — уточнила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.
Аудиторы отмечают в докладе, что за время реализации проектов увеличилась нагрузка на бюджет РФ, поскольку сроки продлевались, а также потому что займы МБРР могли привлекаться не в полном объеме, и на часть нашей страны выпадало больше трат. При этом не все средства израсходовали, и на счетах остались неиспользованные деньги, говорится в докладе СП.
Всего МБРР и Россия реализовывали девять проектов, следует из документа СП за 2017−2021 годы. Как рассказали «Известиям» в пресс-службе палаты, в 2022-м все они были завершены. Там сообщили, что несмотря на отсутствие нормативно закрепленной процедуры возврата, в соответствии с письмом Минфина остатки перечислили в бюджет по следующим проектам:
— «Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России»;— «Сохранение и использование культурного наследия в России»;— «Развитие системы государственной статистики — 2»;— «Модернизация и техническое перевооружение учреждений и организаций Росгидромета — 2»;— «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ».
Сейчас же реализуются четыре проекта РФ с участием Нового банка развития (НБР, Банк БРИКС), сообщили в Счетной палате. Они посвящены развитию:
— систем водоснабжения и водоотведения в городах РФ;— судебной системы России;— территории и инфраструктуры малых исторических поселений (два этапа — каждый из них считается отдельным проектом).
В пресс-службе Минфина добавили, что срок исполнения проекта по развитию судебной системы — 2027 год. Там подчеркнули: остальные мероприятия (перечисленные выше) завершатся в 2025-м.
Почему нужно нормативно закрепить сроки возврата средств
— Чтобы расходовать средства, выделенные из бюджета РФ, открываются специальные счета в российских финорганизациях. Далее все расчетные операции проходят через них. Банк подбирается по согласованию с Минфином и МФО, — объяснила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
Однако после введения санкций часть проектов с участием международных организаций была заморожена вместе со средствами на спецсчетах, продолжила она. По словам эксперта, бюджетный кодекс не регулирует зачисление остатков в казну в подобных случаях. Таким образом, сейчас Минфин получит возможность вернуть свои же средства, заключила Мери Валишвили.
Это особенно актуально в условиях дефицита казны. В 2024-м планируется, что расходы вырастут до 36,6 трлн рублей — на 12% больше, чем было годом ранее. При этом недостача казны ожидается на уровне 1,6 трлн рублей.
Цель такого постановления — вернуть в бюджет средства, которые зависли в связи с приостановкой сотрудничества РФ и МФО, согласилась руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. При этом, по ее словам, логично, что сроки возврата могут быть продлены в случае непредвиденных обстоятельств, под которыми, скорее всего, понимаются проблемы международных расчетов.
До марта 2022-го Россия активно сотрудничала с Международным валютным фондом и Всемирным банком, напомнила эксперт. По линии группы последнего РФ взаимодействовала с МБРР, Международной финкорпорацией, Многосторонним агентством по инвестиционным гарантиям и Международной ассоциацией развития, перечислила эксперт.
— Приостановка работы с большинством западных финорганизаций сопровождалась попытками усилить сотрудничество со странами Востока и Юга. Однако и тут сказалось влияние санкций, — добавила Ольга Беленькая.
Так, Россия — один из акционеров Евразийского банка развития (ЕАБР), отметила она. Однако РФ планирует отказаться от контрольного пакета акций в связи с санкционными рисками, поделилась она. По данным на сайте ЕАБР («Известия» их изучили), на февраль 2024-го доля средств РФ в инвестпортфеле банка составила 33% ($5 млрд). В прошлом году она снизилась с 66% до 45%.
Кроме того, НБР больше не рассматривает новые проекты в России из-за опасений вторичных санкций, продолжила Ольга Беленькая. Она добавила: тем не менее СМИ сообщали, что организация не отказывается финансировать уже запущенные мероприятия — просто возникли трудности из-за действий Запада.