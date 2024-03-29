Время для денег: РФ установит срок возврата средств из общих с иностранцами проектов

Для международных финорганизаций установят срок возврата российских денег в бюджет РФ — он составит девять месяцев. Речь о неизрасходованных вложениях в совместные проекты, если средства остались после завершения всех мероприятий или прекращения сотрудничества. В случае непредвиденных обстоятельств этот период могут продлить до года. О каком сотрудничестве речь и почему эта норма понадобилась именно сейчас.