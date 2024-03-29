«Ведомости»: инвесторы пожаловались в ЦБ на ЛУКОЙЛ из-за сокрытия финотчетности

Постановление 1490 позволяет компаниям не разглашать информацию, публикация которой раньше не требовалась. Также действует президентский указ 903, который разрешает российским компаниям самостоятельно определять объем и состав раскрываемых данных, если их публикация может привести к санкциям. В таком случае компания обязана направить уведомление регулятору. Центробанк сообщил, что получил письмо от АВО и рассмотрит его в установленные законом сроки. ЛУКОЙЛ на вопрос «Ведомостей» не ответил.