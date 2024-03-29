«Ведомости»: инвесторы пожаловались в ЦБ на ЛУКОЙЛ из-за сокрытия финотчетности

Инвесторы считают, что ЛУКОЙЛ нарушил правила раскрытия финансовых результатов, поскольку в МСФО ЛУКОЙЛа за 2023 год отсутствуют сравнительные финансовые результаты за 2022 год, что не предусмотрено текущими законодательными послаблениями. По мнению инвесторов, опубликованных сведений недостаточно для оценки деятельности компании. Ассоциация просит регулятор рассмотреть «существенные нарушения» и принять меры. В отношении других эмитентов ценных бумаг подобных обращений не было.
В последнем отчете МСФО компании есть пометка, что сравнительные результаты за 2022 год не опубликованы по решению руководства, поскольку данная информация отнесена к чувствительной и не раскрывалась в соответствии с постановлением правительства 351, которое прекратило действовать в июле 2023 года. Компания также сослалась на нормы, закрепленные в постановлениях 1490 и 1102.
Постановление 1102, заменившее постановление 351, конкретизировало сведения, которые может не раскрывать компания, а также основания для сокрытия. Таким образом, не раскрывать информацию вправе компании, ведущие деятельность в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, уполномоченные банки, а также банки, в отношении которых введены ограничения. В отношении ЛУКОЙЛа ограничения не введены.
Постановление 1490 позволяет компаниям не разглашать информацию, публикация которой раньше не требовалась. Также действует президентский указ 903, который разрешает российским компаниям самостоятельно определять объем и состав раскрываемых данных, если их публикация может привести к санкциям. В таком случае компания обязана направить уведомление регулятору. Центробанк сообщил, что получил письмо от АВО и рассмотрит его в установленные законом сроки. ЛУКОЙЛ на вопрос «Ведомостей» не ответил.