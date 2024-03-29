В России вывели на рынок sim-карты с отечественной операционной системой

В пресс-службе уточнили, что первой компанией, которая начала закупать отечественные sim-карты, стал сотовый оператор МТС. Операционная система, согласно представленной информации, поддерживает международные и отечественные алгоритмы аутентификации абонентов в сетях мобильной связи. «До недавнего времени все sim-карты, которые выпускались для России, были основаны на иностранных компонентах и технологиях», — добавили в пресс-службе.