В России вывели на рынок sim-карты с отечественной операционной системой

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Российский производитель смарт-карт «Новакард» вывел на рынок sim-карты с отечественной операционной системой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.
«Нижегородская компания АО “Новакард” начала поставки на российский телеком-рынок sim-карт с отечественной операционной системой (ОС) Simart Mi. Новая ОС — полностью российская разработка, выполненная на территории страны отечественными специалистами, что подтверждается включением ОС в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных», — рассказали в компании.
В пресс-службе уточнили, что первой компанией, которая начала закупать отечественные sim-карты, стал сотовый оператор МТС. Операционная система, согласно представленной информации, поддерживает международные и отечественные алгоритмы аутентификации абонентов в сетях мобильной связи. «До недавнего времени все sim-карты, которые выпускались для России, были основаны на иностранных компонентах и технологиях», — добавили в пресс-службе.
Как отметил в беседе с ТАСС директор по продажам компании «Новакард» Андрей Крупнов, карты прошли тщательную проверку специалистами обеих компаний.