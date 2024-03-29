В России появился второй долларовый миллиардер из числа разработчиков ПО

Компания вышла на IPO на Московской бирже в октябре 2023 года. Совокупный спрос в 20 раз превысил предложение. «Группа Астра» предложила 10,5 млн акций, что эквивалентно 3,5 млрд руб. при оценке в 70 млрд руб. С тех пор цена акций «Группы Астра» выросла более чем вдвое, а Фролов во время IPO продал 8,4 млн акций компании и заработал 2,8 млрд руб. до вычета налогов.