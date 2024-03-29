В России появился второй долларовый миллиардер из числа разработчиков ПО

Председатель совета директоров «Группы Астра» Денис Фролов стал долларовым миллиардером в результате резкого скачка вверх акций этой компании, пишет Forbes.
Неделю назад, к моменту закрытия торгов 22 марта, одна акция «Группы Астра» можно было купить за 596,4 ₽, а уже 28 марта ее стоимость превысила 700 ₽ Фролову принадлежит 151,6 млн акций, что даже с учетом корректировки курса составляет 102 млрд руб. или $1,1 млрд. Сейчас бумаги «Группы Астра» (ASTR) стоят 682 ₽ за штуку.
В 2009 году Фролов инвестировал 40 млн руб. в продажу светодиодных ламп под маркой Gauss. В 2012 году оборот созданной им компании «Вартон» превысил 1 млрд руб. В 2017 году бизнесмен приобрел 80% АО «НПО “РусБИТех”», разработчика Astra Linux. Остальные 20% оказались у его партнера по «Вартону» Ильи Сивцева.
По собственным подсчетам, компания занимает 75% рынка отечественных операционных систем (ОС) и около четверти (23%) рынка инфраструктурного ПО. За 2022 год ее выручка составила 5,4 млрд руб., чистая прибыль — 3,1 млрд руб.
Компания вышла на IPO на Московской бирже в октябре 2023 года. Совокупный спрос в 20 раз превысил предложение. «Группа Астра» предложила 10,5 млн акций, что эквивалентно 3,5 млрд руб. при оценке в 70 млрд руб. С тех пор цена акций «Группы Астра» выросла более чем вдвое, а Фролов во время IPO продал 8,4 млн акций компании и заработал 2,8 млрд руб. до вычета налогов.