В Херсонской области запустят инвестиционный портал для бизнеса к маю

«В ближайший месяц будет принято четыре региональных инвестиционных стандарта. Это инвесткомитет, свод инвестиционных правил, агентство инвестиционного развития, начнет работать и инвестиционный портал, на котором будет размещена информация об инвестиционных площадках нашей области. Вы сможете получить всю информацию о тех инвестиционных площадках, которые предлагает область, и, находясь у себя в субъекте, опередить для себя интересное направление, интересный объект», — сказал Мусаев.