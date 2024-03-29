В Херсонской области запустят инвестиционный портал для бизнеса к маю

«В ближайший месяц будет принято четыре региональных инвестиционных стандарта. Это инвесткомитет, свод инвестиционных правил, агентство инвестиционного развития, начнет работать и инвестиционный портал, на котором будет размещена информация об инвестиционных площадках нашей области. Вы сможете получить всю информацию о тех инвестиционных площадках, которые предлагает область, и, находясь у себя в субъекте, опередить для себя интересное направление, интересный объект», — сказал Мусаев.
Он добавил, что портал позволит отправлять заявки на реализацию инвестиционных проектов и приезжать уже непосредственно на подписание соглашений. «Это очень удобно, комфортно и, соответственно, создает все условия для того, чтобы работать в нашей области», — подчеркнул Мусаев.