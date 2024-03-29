Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Херсонской области запустят инвестиционный портал для бизнеса к маю

ГЕНИЧЕСК, 29 марта. /ТАСС/. Министерство экономического развития Херсонской области к маю намерено запустить инвестиционный портал региона, через который представители бизнеса из других субъектов РФ смогут получать информацию об инвестиционных площадках области. Об этом сообщил и.о. министра экономического развития региона Эрвин Мусаев на встрече с предпринимателями.

Источник: РИА "Новости"

«В ближайший месяц будет принято четыре региональных инвестиционных стандарта. Это инвесткомитет, свод инвестиционных правил, агентство инвестиционного развития, начнет работать и инвестиционный портал, на котором будет размещена информация об инвестиционных площадках нашей области. Вы сможете получить всю информацию о тех инвестиционных площадках, которые предлагает область, и, находясь у себя в субъекте, опередить для себя интересное направление, интересный объект», — сказал Мусаев.

Он добавил, что портал позволит отправлять заявки на реализацию инвестиционных проектов и приезжать уже непосредственно на подписание соглашений. «Это очень удобно, комфортно и, соответственно, создает все условия для того, чтобы работать в нашей области», — подчеркнул Мусаев.