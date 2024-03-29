В «БКС Мир инвестиций» назвали 5 акций для активных трейдеров на апрель

В «БКС Мир инвестиций» выбрали пять российских акций для спекулятивно настроенных игроков на апрель. В марте индекс Мосбиржи (IMOEX) вышел из полугодового бокового диапазона 3000−3300 пунктов вверх. На торгах в пятницу, 29 марта, индекс торговался на уровне 3317,8 пункта по состоянию на 14:47 мск. Прирост за месяц составил около 1,8%. С начала года индекс вырос уже более чем на 7%.
В марте на российском рынке наблюдался взлет на двухлетние максимумы выше уровня 3340 пунктов по индексу Мосбиржи. Затем последовали резкая коррекция к годовой трендовой поддержке в области 3200 пунктов и возврат на исходные позиции. По сути, состоялся выкуп глубокой просадки, технически это может свидетельствовать о дальнейшем развитии восходящего движения, полагают в «БКС Мир инвестиций».
«Факторы жесткой геополитики, трагические события, послабление в ПИФах приводили к всплескам волатильности. Но рынок быстро стабилизировался, волатильность была погашена», — отмечают аналитики. Однако для активных трейдеров именно высокая волатильность — возможность дополнительного заработка, напомнили в «БКС Мир инвестиций». Эксперты компании выбрали наиболее подходящие акции для активных трейдеров, предупредив, что спекулятивно настроенным игрокам стоит соблюдать осторожность и использовать защитные стоп-приказы.
Стоп-приказ, или стоп-лосс — это поручение для брокера автоматически продать акции, когда котировки упадут до определенного уровня. Это нужно, чтобы ограничить убытки, если цена акции не оправдает ожиданий трейдера и будет падать вместо того, чтобы расти.
«Яндекс»
Акции «Яндекса» (YNDX) — одни из самых доходных бумаг марта. Ожидания завершения процесса реорганизации корпорации который месяц поддерживают сильный позитивный настрой в бумагах. На пике в марте цена акций поднималась до ₽4080, с начала года рост достигал 60%.
Но акции «Яндекса» перегреты, а потому возможен спуск котировок под круглую отметку ₽4000, полагают аналитики. Эксперты не исключают и снижения цены до ₽3900, после чего сохраняется вероятность очередной волны роста к ₽4184. Целевая цена на год по бумагам «Яндекса» составляет ₽4700.
АФК «Система».
АФК «Система» (AFKS) — чемпион по доходности за март среди всех компонентов индекса Мосбиржи. Резкий взлет котировок на максимумы с января 2022 года вызван подготовкой сразу к двум IPO дочерних компаний, что предполагает монетизацию стоимости самого холдинга.
На пике марта цена акций АФК «Система» поднималась до ₽22,5. По мнению экспертов, бумагам нужно снять перекупленность. Стоимость может снизиться до уровня поддержки на отметке ₽21,5, после чего станет возможен рост до новых максимумов. Фундаментальная цель по акциям АФК «Система» на год — ₽27 за бумагу.
Polymetal
Акции золотодобытчика Polymetal (POLY) покинули индекс Мосбиржи на фоне «переезда» в Казахстан, отсутствия дивидендов по российским бумагам, корпоративной неопределенности и рисков делистинга — руководству московские акции якобы «уже и не нужны», рассказали в «БКС Мир инвестиций».
На таком фоне бумаги рухнули на минимумы осени 2022 года, опускаясь до ₽304. Отскок на эффекте перепроданности возможен, но это чисто спекулятивная история для активных трейдеров. В апреле есть вероятность тестирования на прочность круглой отметки на уровне ₽300.
ГК «ПИК»
В марте в акциях девелопера ГК «ПИК» (PIKK) наблюдалась очень высокая волатильнось. Сначала бурный рост на максимумы с февраля 2022 года под ₽940, потом резкое падение до ₽812 и восстановление к ₽900. Факторами турбулентного курса стали все еще сильные продажи корпорации при одновременно высокой стоимости фондирования в экономике. В апреле волатильность в акциях девелопера может снизиться, и тогда бумаги способны уже в спокойном темпе повторить недавние многолетние пики. Цель на год — ₽1200.
«Группа Позитив»
Бумаги «Группы Позитив» (POSI) оказались среди лидеров роста в марте. В акциях была большая волатильность, в марте они переписывали исторические максимумы. На торгах в пятницу, 29 марта, на пике цена поднималась до ₽2763.
Планируемая в конце года допэмиссия акций будет значительно меньших объемов, чем ожидалось ранее. Утверждена дивидендная программа, закрытие реестра под дивиденды состоится 20 апреля. Последний день для покупки акций компании для получения дивидендов — 18 апреля.
Фундаментальная цель аналитиков по акциям «Группы Позитив» ниже текущих биржевых цен — она составляет ₽2400. По мнению экспертов, сейчас рынком правят ожидания: если бумаги пойдут в коррекцию для снятия технической перегретости, то уже от поддержки в области ₽2580 можно попробовать «сыграть в высокий отскок».
Позитивный настрой на рынке акций сохраняется на фоне высоких дивидендных ожиданий, бума IPO, ускорения процесса реорганизации и редомициляции корпораций, вероятности достижения максимумов ключевой ставки и монетарного разворота ЦБ во втором полугодии, полагают в «БКС Мир инвестиций».
В такой ситуации инвестиционный спрос явно больше спекулятивного предложения и рынок акций готов идти выше, считают эксперты. Минимальный ориентир на апрель — обновление годовых и двухлетних максимумов выше уровня 3340 пунктов по индексу Мосбиржи. До конца года, по оценке экспертов, индекс Мосбиржи может подняться минимум до уровня 3650 пунктов.