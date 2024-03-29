В «БКС Мир инвестиций» назвали 5 акций для активных трейдеров на апрель

В марте в акциях девелопера ГК «ПИК» (PIKK) наблюдалась очень высокая волатильнось. Сначала бурный рост на максимумы с февраля 2022 года под ₽940, потом резкое падение до ₽812 и восстановление к ₽900. Факторами турбулентного курса стали все еще сильные продажи корпорации при одновременно высокой стоимости фондирования в экономике. В апреле волатильность в акциях девелопера может снизиться, и тогда бумаги способны уже в спокойном темпе повторить недавние многолетние пики. Цель на год — ₽1200.