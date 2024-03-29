В «Авито» отметили, что спрос на вакансии с возможностью переобучения вырос на 72%

Также средние зарплатные предложения по вакансиям с переобучением за год повысились на 84%, составив 124,5 тыс. рублей в месяц за работу на полный день. Чаще всего компании указывали возможность переобучения для рабочих и линейных профессий. Отмечается, что в условиях дефицита кадров в промышленности и производстве работодатели готовы привлекать сотрудников из смежных сфер или начинающих специалистов.