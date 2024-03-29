В «Авито» отметили, что спрос на вакансии с возможностью переобучения вырос на 72%

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Российские работодатели стали почти в шесть раз чаще предлагать переобучение новым сотрудникам, а число откликов по вакансиям с возможностью переобучения выросло на 72%. Средние зарплаты по таким предложениям за год увеличились на 84%, свидетельствуют результаты исследования платформы «Авито работа», которые имеются в распоряжении ТАСС.
«В России зимой 2023−2024 года число вакансий с возможностью переобучиться у работодателя и приобрести новую профессию выросло в 5,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число откликов по таким вакансиям выросло на 72%», — говорится в результатах исследования.
Также средние зарплатные предложения по вакансиям с переобучением за год повысились на 84%, составив 124,5 тыс. рублей в месяц за работу на полный день. Чаще всего компании указывали возможность переобучения для рабочих и линейных профессий. Отмечается, что в условиях дефицита кадров в промышленности и производстве работодатели готовы привлекать сотрудников из смежных сфер или начинающих специалистов.
Аналитики выяснили, что этой зимой самыми массовыми среди вакансий с переобучением стали вакансии водителя самосвала (доля среди всех таких вакансий — 21%) и водителя-экспедитора (17%).
«Интересно, что одна из самых массовых и востребованных у работодателей профессия водителя-экспедитора стала и одной из самых высокооплачиваемых в сегменте вакансий с возможностью переобучения. Таким образом, включая переобучение в предложение для новых соискателей, работодатели расширяют границы найма при кадровом голоде», — цитируют в исследовании директора по развитию «Авито работы» Дмитрия Пучкова.
При этом больше всего спрос работодателей вырос на водителей бульдозера и водителей-экспедиторов — за период с прошлой зимы этих работников с возможностью переобучения стали искать в 10 раз чаще.