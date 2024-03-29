Уходя — не уходи: почему американский нефтесервисный гигант остается в РФ

О том, что западный бизнес не хочет покидать подсанкционную страну, заявил глава компании Оливье ле Пеш в интервью газете Financial Times (FT).
«Когда мы примем решение — мы обнародуем его при необходимости. Мы защищаем наши активы и это наш приоритет. Мы защищаем наших людей», — отметил Оливье ле Пеш и добавил, что команда менеджеров корпорации работает в стране автономно.
В марте 2022 года SLB приостановила новые инвестиции и развертывание технологий в России, а в июле 2023 года полностью прекратила поставки в страну оборудования и технологий.
SLB более чем за 25 лет работы в России создала несколько производств нефтесервисного оборудования.
Schlumberger за это время инвестировала в развитие страны 10 млрд долларов, говорил в марте 2019 года менеджер по импортозамещению корпорации Мехти Ганимат оглы Ахундов.
Другая известная американская транснациональная нефтесервисная компания Halliburton в сентябре 2022 года продала свой бизнес в России местному менеджменту — компании «Бурсервис».
«После усиления санкций компания Schlumberger прекратила новые инвестиции и внедрение технологий в России в марте 2022 года и прекратила поставки продукции в страну в июле 2023 года. Однако, в отличие от конкурентов, Schlumberger сохранила свою деятельность в стране», — напомнила аналитик проектного центра «Сколтеха» по энергопереходу Екатерина Грушевенко.
Усечение в правах и неразрывный пласт
По ее словам, компания с марта 2022 года приняла меры по сокращению своей деятельности в России. SLB запретила своим сотрудникам в России доступ к определенному программному обеспечению и системам обмена сообщениями.
«В России самым востребованным видом работ по техническому сопровождению добычи газа и нефти остается технология гидроразрыва пласта. Это наиболее востребованная технология. И около 50% всего рынка, нефтяной и газовой промышленности зависит от компании Schlumberger», — рассказала Екатерина Грушевенко.
С начала 90-х годов SLB развила крупный бизнес в России, который составил около 5% общей выручки группы в размере 33,1 млрд долларов в 2023 году, и насчитывал около 9 000 сотрудников. Для понимания роста бизнеса американской компании в России доступны последние данные отчетности. Так, подразделение SLB по повышению продуктивности пластов в России и Центральной Азии увеличило выручку на 25% в третьем квартале 2022 года по сравнению с предыдущим кварталом.
«Компания, по сути, пытается сохранить рынок и выручку, на котором не осталось крупных зарубежных конкурентов. Это не новая практика, нефтесервисные компании имеют опыт по сохранению деятельности в сложных условиях», — пояснила Екатерина Грушевенко причины нежелания нефтесервисного гиганта уходить из РФ.
Ветер перемен
«Schlumberger, если по-старому называть компанию, не хочет уходить из России, потому что понимает — политическая ситуация рано или поздно изменится», — считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
По его словам, Россия остаётся одним из крупнейших мировых игроков на рынке углеводородов, и нельзя российскую добычу убрать с рынка. «Для западных стран это проблемно, так как если Россия сократит экспорт, то начнётся дефицит предложения нефти на мировом рынке и рост цен, поэтому западные страны к этому не стремятся, а значит, нужно в России продолжать добывать, бурить, обслуживать скважины и так далее», — рассказал Игорь Юшков.
Россия в 2023 году рекордно увеличила бурение нефтяных скважин второй год подряд, сообщил ранее Bloomberg со ссылкой на данные Kpler и «Яков и партнеры» (бывшее российское подразделение McKinsey).
«Поэтому сейчас Schlumberge занимает такую выжидательную позицию, — пояснил эксперт. — С одной стороны заявляют, что соблюдают санкции и ряд оборудования в Россию не поставляют, а с другой стороны из России не уходят, сохраняют персонал представительства и прочее».
По его мнению, это делается для того, чтобы после снятия или смягчения санкций компания при помощи своей готовой инфраструктуры увеличила бы инвестиции и долю на российском рынке. Санкции для них расчистили рынок сбыта, и конкуренты ушли.
«Сейчас они вполне могут сами закупать и китайское оборудование, и у российских производителей, и точно также работать как другие российские нефтесервисные компании», — пояснил Игорь Юшков.
«SLB сохранила автономный российский офис в Москве, но, скорее всего, существует, в том числе договорённость об обратном выкупе этих активов в случае необходимости, поэтому здесь они тоже, в общем то, оставляют определённую возможность максимально быстро вернуться и здесь работать, зарабатывать деньги», — рассказал Игорь Юшков.
«SLB не выгодно уходить из России, в которой она работает аж с 1929 года, получая значительные доходы — их доля в структуре выручки компании может достигать 10−15%. Согласитесь, ей есть что терять», — отметил промышленный эксперт, доктор экономических наук Леонид Хазанов.
«При этом SLB имеет в нашей стране собственные предприятия и штат высококвалифицированных сотрудников, и они пригодятся любой российской компании, как чисто нефтегазовой, так и сервисной», — подчеркнул эксперт.
По его мнению, SLB невыгодно своим уходом содействовать росту ее конкурентов из числа отечественных игроков: «можно уйти, а вернуться потом будет затруднительно — “поляна” на рынке наверняка будет занята».
«Также SLB опасается экспансии на российский рынок китайских компаний, которые может быть не такие продвинутые, как она, однако могут попробовать занять ее позиции. Поэтому SLB держится за Россию так крепко, словно корабль за якорь, удерживающий его во время шторма», — отметил Леонид Хазанов.
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