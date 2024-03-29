Уходя — не уходи: почему американский нефтесервисный гигант остается в РФ

По его словам, Россия остаётся одним из крупнейших мировых игроков на рынке углеводородов, и нельзя российскую добычу убрать с рынка. «Для западных стран это проблемно, так как если Россия сократит экспорт, то начнётся дефицит предложения нефти на мировом рынке и рост цен, поэтому западные страны к этому не стремятся, а значит, нужно в России продолжать добывать, бурить, обслуживать скважины и так далее», — рассказал Игорь Юшков.