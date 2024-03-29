Треть компаний РФ планируют повысить зарплату части сотрудников во II квартале 2024 года

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Каждый третий работодатель в России (36%) планирует повысить зарплату части сотрудников во II квартале 2024 года, еще 12% — всему коллективу. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервисов «Работа.ру» и «Сберподбор», которые имеются в распоряжении ТАСС.
В опросе приняли участие более 400 представителей бизнеса из всех регионов страны.
«Более трети представителей компаний (36%) заявили, что собираются увеличить зарплаты только части коллектива. Чаще всего так планируют поступить организации из Санкт-Петербурга (40%) и Нижнего Новгорода (40%)», — говорится в результатах исследования.
Кроме того, 12% респондентов планируют повысить зарплаты всем сотрудникам. При этом 34% участников исследования готовы использовать только нематериальные методы мотивации.
Также почти треть респондентов (29%) уверены, что повысят заработную плату сотрудникам в размере до 10%, 21% — на 11 — 25%. Всего 1% компаний готовы увеличить зарплаты на 50%.