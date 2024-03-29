Треть компаний РФ планируют повысить зарплату части сотрудников во II квартале 2024 года

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Каждый третий работодатель в России (36%) планирует повысить зарплату части сотрудников во II квартале 2024 года, еще 12% — всему коллективу. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервисов «Работа.ру» и «Сберподбор», которые имеются в распоряжении ТАСС.