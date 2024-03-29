СМИ: в офис криптобиржи Beribit в Москве пришли с обыском

Теракт произошел в «Крокус Сити Холле» 22 марта. На следующий день ФСБ сообщила о задержании 11 человек по делу о теракте, в том числе четырех его предполагаемых исполнителей — Муродали Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева и Мухаммадсобира Файзова. В ночь на 25 марта они были арестованы Басманным райсудом Москвы до 22 мая. На допросе Шамсидин Фаридуни рассказал, что за исполнение теракта ему обещали 500 тыс. руб. Каким способом террористам обещали выплатить сумму — неизвестно.