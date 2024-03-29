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СМИ: в офис криптобиржи Beribit в Москве пришли с обыском

В офисе криптобиржи Beribit на 52 этаже башни «Федерация» в «Москва-Сити» проводятся обыски. Сайт биржи не работает. Предполагается, что следственные действия проводятся по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».

Источник: Reuters

Об обысках сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах и несколько новостных Telegram-каналов. Официально про следственные действия в офисе Beribit пока не сообщалось.2.

В 16:48 мск ТАСС сообщило о завершении обысков. По данным агентства, силовики изъяли из офиса криптобиржи технику.

Telegram-канал Shot опубликовал видео, на котором якобы запечатлены обыски в офисе Beribit — на кадрах видны выбитые двери и разбитые стекла. По данным канала, обыски обусловлены тем, что финансирование террористов велось через криптовалюту. Медиапроект отмечает, что следственные действия ведутся во всех криптобиржах, расположенных в «Москва-Сити». Канал также опубликовал видео с обысков в компании ABCeX.

28 марта Следственный комитет России (СКР) сообщал о задержании еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле». По данным ведомства, задержанный был задействован в схеме финансирования предполагаемых террористов. В сообщении СКР также отмечалось, что подготовка преступления финансировалась в том числе с помощью криптовалюты.

Теракт произошел в «Крокус Сити Холле» 22 марта. На следующий день ФСБ сообщила о задержании 11 человек по делу о теракте, в том числе четырех его предполагаемых исполнителей — Муродали Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева и Мухаммадсобира Файзова. В ночь на 25 марта они были арестованы Басманным райсудом Москвы до 22 мая. На допросе Шамсидин Фаридуни рассказал, что за исполнение теракта ему обещали 500 тыс. руб. Каким способом террористам обещали выплатить сумму — неизвестно.