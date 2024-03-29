РЖД получил исторический доход в 2023 году в размере 3,017 трлн рублей

«Мы достигли исторического рекорда доходов — 3 трлн 17 млрд рублей. О чем говорят эти цифры? Они говорят, прежде всего, о том, что работа железных дорог востребована. Все больше и больше грузоотправителей, пассажиров стремятся воспользоваться нашими услугами», — сказал он.