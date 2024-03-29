РЖД получил исторический доход в 2023 году в размере 3,017 трлн рублей

«Мы достигли исторического рекорда доходов — 3 трлн 17 млрд рублей. О чем говорят эти цифры? Они говорят, прежде всего, о том, что работа железных дорог востребована. Все больше и больше грузоотправителей, пассажиров стремятся воспользоваться нашими услугами», — сказал он.
Чистая прибыль РЖД за 2023 год по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) выросла до 118,3 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2022 году. Выручка ОАО «РЖД» достигла 2 609,7 млрд рублей, что на 16,4% выше уровня 2022 года.
В новость внесена правка (12:08 мск) — передается с уточнением в заголовке, верно — 3,017 трлн рублей.