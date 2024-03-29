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РЖД получил исторический доход в 2023 году в размере 3,017 трлн рублей

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) в 2023 году получил доход 3,017 трлн рублей, достигнув исторического рекорда. Об этом сообщил глава холдинга Олег Белозеров в ходе коллегии Минтранса РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Мы достигли исторического рекорда доходов — 3 трлн 17 млрд рублей. О чем говорят эти цифры? Они говорят, прежде всего, о том, что работа железных дорог востребована. Все больше и больше грузоотправителей, пассажиров стремятся воспользоваться нашими услугами», — сказал он.

Чистая прибыль РЖД за 2023 год по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) выросла до 118,3 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2022 году. Выручка ОАО «РЖД» достигла 2 609,7 млрд рублей, что на 16,4% выше уровня 2022 года.

В новость внесена правка (12:08 мск) — передается с уточнением в заголовке, верно — 3,017 трлн рублей.