Россияне наращивают покупку рассады через интернет-сервисы

Сейчас в основном растут продажи растений, которые не требуют выращивания к определенному сроку. Лидером продаж являются саженцы голубики, спрос на них вырос на 74%. Примерно также растут продажи мяты и пиона. Оба варианта доступны к покупке вне сезона. Мята ждет своего часа на подоконнике, а пионы продаются корнями.
О том, что сейчас не сезон покупать рассаду огурцов и помидоров, говорит тот факт, что продажи этих растений падают, пик их продаж придется на май. Но интерес к огородным культурам высок и сейчас. Частники активно ведут предзаказ на рассаду, публикуют информацию о своих лучших сортах и принимают предоплату на выращивание растений.
Крупные маркетплейсы готовы продавать саженцы, корни и клубни. Они проще в доставке, легче переносят перепады температур и не требуют особых условий при транспортировке. И все равно жалоб на некачественный товар при покупке растений очень много. Покупатели отмечают, что не всем продавцам удается сохранить растения во влажной почве все время доставки, не поломать ветви при транспортировке, а также на низкое качество самого посадочного материала.
Частники стараются сохранить рассаду в лучшем виде и не отправляют ее обычной доставкой. В объявлениях можно встретить сообщения, что растения можно забрать самовывозом, курьерской или доставкой такси. В среднем рассада огородных культур, таких как помидоры, огурцы и перцы, стоит 50−70 рублей за куст. Но чем экзотичнее растение, тем выше его цена.