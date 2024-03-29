Россияне наращивают покупку рассады через интернет-сервисы

Крупные маркетплейсы готовы продавать саженцы, корни и клубни. Они проще в доставке, легче переносят перепады температур и не требуют особых условий при транспортировке. И все равно жалоб на некачественный товар при покупке растений очень много. Покупатели отмечают, что не всем продавцам удается сохранить растения во влажной почве все время доставки, не поломать ветви при транспортировке, а также на низкое качество самого посадочного материала.