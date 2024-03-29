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Путин подписал указ об особом порядке сделок с акциями некоторых компаний

Такое решение принято в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и их союзников.

Источник: Пресс-служба Президента России

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, устанавливающий особый порядок совершения сделок с акциями конкретных компаний. Соответствующий документ опубликован на официальной портале правовых актов.

В указе подчеркивается, что он был принят в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США, а также связанных с ними иностранных государств и международных организаций.

Подробности указа в основном конфиденциальны, а разделы 2 и 3 помечены как «для служебного использования». Из последующих пунктов можно сделать вывод, что в документе описываются конкретные компании, на которые распространяются особые правила, и устанавливается специальный процесс обращения с их акциями.

Эти же компании из закрытых пунктов были включены в список предприятий, которым январским указом разрешено скрывать корпоративную информацию.

Напомним, глава государства своим указом расширил перечень компаний, которым позволено не полностью раскрывать корпоративную информацию. В этот список, в частности, включены «Газпром» с дочерними структурами, Газпромбанк, «Газпромнефть», ГЭХ, «Мосэнерго» и другие.