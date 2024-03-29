Прогноз по рынку акций и курсу рубля на 29 марта

Рубль начал четверг укреплением к доллару, но к вечеру растерял преимущество и начал умеренно отступать. Валютная пара достигла зоны 92,5 и приостановилась. Спад был ожидаем в свете окончания налогового периода. В то же время маловероятно, что доллар уйдет сильно выше. В поддержку рубля может транслироваться более высокий уровень цен на нефть, установившийся в последние недели. К тому же денежно-кредитная политика остается жесткой, экспортеры продолжают продавать большую часть выручки, а ЦБ ежедневно выходит на рынок с интервенциями. По нашим оценкам, в конце недели пара доллар-рубль может двигаться в пределах 91,5−93,5.