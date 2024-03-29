Прогноз по рынку акций и курсу рубля на 29 марта

Российский рынок акций в четверг консолидировался у отметки 3300 п. Рубль начал терять позиции, а котировки нефти росли, что стимулировало покупателей. Вместе с тем, выраженных драйверов для сильных движений сейчас нет, напряженная геополитика также сдерживает спрос.
Оценка роста ВВП США за 4К23 улучшена до 3,4% с 3,2%, вопреки ожиданиям аналитиков. В то же время американская экономика в конце года росла заметно медленнее, чем в третьем квартале (4,9%). Выраженной реакции мировых рынков на эту статистику не последовало, индекс доллара DXY двигается в небольшом плюсе выше 104 п.
Приближение выходных и отсутствие ориентира в виде динамики основных внешних площадок могут сдерживать активность торгов. При этом в случае ослабления рубля и продолжения роста цен на нефть индекс Мосбиржи может попытаться более уверенно закрепиться выше 3300 п. Прогноз на 29 марта — 3250−3350 п.
Рубль
Рубль начал четверг укреплением к доллару, но к вечеру растерял преимущество и начал умеренно отступать. Валютная пара достигла зоны 92,5 и приостановилась. Спад был ожидаем в свете окончания налогового периода. В то же время маловероятно, что доллар уйдет сильно выше. В поддержку рубля может транслироваться более высокий уровень цен на нефть, установившийся в последние недели. К тому же денежно-кредитная политика остается жесткой, экспортеры продолжают продавать большую часть выручки, а ЦБ ежедневно выходит на рынок с интервенциями. По нашим оценкам, в конце недели пара доллар-рубль может двигаться в пределах 91,5−93,5.
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