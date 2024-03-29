Порог беспошлинного ввоза товаров в РФ с 1 апреля составит €200

Это связано с тем, что решение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о временном повышении этой суммы до €1 тыс. прекращает действие.
Речь идет о товарах, которые доставляют физлицам из-за границы «Почта России» и экспресс-перевозчики. Заказ до €200 и весом до 31 кг не будет облагаться таможенными платежами.
«В части превышения норм необходимо заплатить пошлины в 15% от стоимости, но не менее €2 за килограмм», — сказано в сообщении.
В апреле 2022 года совет ЕЭК повысил беспошлинный порог ввоза товаров для личного пользования в Россию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию до €1 тыс. и 31 кг. До этого беспошлинный порог составлял €500 и 25 кг.
Решение о сохранении порога в €1 тыс. несколько раз продлевалось, последний раз это было в конце сентября 2023 года. Тогда отмечалось, что норма сохранится до апреля 2024 года.