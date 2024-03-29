Пластиковые карты лояльности могут исчезнуть из оборота

Фокус в документе главным образом на пластиковых отходах, на которые приходится до 50% всех ТКО в РФ, общий объем такого мусора составляет 57 млн т. «При этом отходы упаковки в дальнейшем будут увеличиваться, в том числе в связи с развитием электронной торговли и сервисов доставки», сказано в документе.
Лишь малая часть такого мусора утилизируется, в основном он едет на полигоны. Уже сейчас проблема с пластиком достаточно масштабна, пишет РЭО. Например, в Тихом океане сформировался остров из такого мусора, его площадь, по экспертным оценкам, составляет от 680 тыс. до 1,65 млн кв. км. Поэтому экологический оператор предлагает комплекс мер, которые помогут постепенно решать возникшую проблему. Так, например, РЭО предлагает стимулировать торговлю и общепит отказываться от использования пластиковых карт — бонусных карт и лояльности.
Можно предположить, что если у одного россиянина пять пластиковых скидочных карт, то у 10 млн человек их 50 млн штук, с учетом того, что вес одной карты размером 86×54 мм составляет 5 г, то получается на руках — 250 млн кг пластика, пояснил «Известиям» глава РЭО Денис Буцаев. Фактически его невозможно переработать: карты состоят из поливинилхлорида (ПВХ), который берет на утилизацию крайне малое число пунктов приема пластика, добавил он. Даже в теории они не могут справиться с таким объемом, поэтому в основном эти карты уезжают на полигоны.