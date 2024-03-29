Пластиковые карты лояльности могут исчезнуть из оборота

Можно предположить, что если у одного россиянина пять пластиковых скидочных карт, то у 10 млн человек их 50 млн штук, с учетом того, что вес одной карты размером 86×54 мм составляет 5 г, то получается на руках — 250 млн кг пластика, пояснил «Известиям» глава РЭО Денис Буцаев. Фактически его невозможно переработать: карты состоят из поливинилхлорида (ПВХ), который берет на утилизацию крайне малое число пунктов приема пластика, добавил он. Даже в теории они не могут справиться с таким объемом, поэтому в основном эти карты уезжают на полигоны.