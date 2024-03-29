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Первый квартал стал рекордным для индекса S&P 500 за 5 лет

Индекс S&P 500 (SPX), в который входят акции 500 компаний из разных секторов экономики США, показал самый сильный первый квартал за пять лет, подсчитало агентство Reuters. За первые три месяца 2024 года индикатор вырос на 10,16% и закрылся на уровне 5254,35 пункта.

Источник: Freepik

Все три основных фондовых индекса США в первом квартале 2024 года выросли. Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) за три месяца поднялся на 5,62% — до 39 807,37 пункта, а индекс NASDAQ Composite (IXIC) прибавил 9,11% и завершил квартал на уровне 16 379,46 пункта.

Росту американского фондового рынка способствовал оптимизм инвесторов в отношении акций компаний, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), и ожидания того, что ФРС США начнет снижать процентные ставки в этом году. По данным инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку, вероятность того, что ФРС снизит ставку как минимум на 25 б.п. в июне, оценивается рынком в 63,6%.

Экономика США и потребительские расходы находятся в довольно хорошем состоянии, безработица все еще остается низкой, по-прежнему существуют области, где экономика процветает, рассказал портфельный менеджер Villere & Company Джордж Янг. Так что есть деньги, которые инвесторы хотят потратить. Кроме того, позитива добавили ожидания снижения ставок ФРС в этом году, отметил он.

Аналитики RBC Capital Markets повысили целевой показатель по индексу S&P 500 до 5300 пунктов. Консенсус-прогноз по росту ВВП США вырос, что является положительным сигналом для акций, сообщили в компании. «Мы считаем, что в конечном итоге ценообразование на фондовом рынке определяется взглядом рынка на то, куда движутся фундаментальные экономические показатели, а не мнением какого-либо отдельного экономиста или стратега», — рассказала стратег RBC Capital Markets Лори Кальвасина (Lori Calvasina).

Наибольшего прироста индекса S&P 500 в этом году ожидают в компании Oppenheimer — целевой уровень по индексу на конец 2024 года составляет 5500 пунктов. В Bank of America прогнозируют 5400 пунктов, в Barclays — 5300 пунктов, в Goldman Sachs — 5200 пунктов к концу года.

Негативный прогноз по рынку американских акций дали в банке JPMorgan. Аналитики полагают, что ралли на фондовом рынке США подходит к концу, и ожидают падения индекса до 4200 пунктов к концу 2024 года. Это означает падение на 20% по сравнению с уровнем четверга, 28 марта. Американские акции настолько перекуплены, что могут рухнуть в любой момент, предупредили в JPMorgan. В банке призвали клиентов рассмотреть возможность диверсификации собственных активов и задуматься об управлении рисками в портфелях.