Первый квартал стал рекордным для индекса S&P 500 за 5 лет

Негативный прогноз по рынку американских акций дали в банке JPMorgan. Аналитики полагают, что ралли на фондовом рынке США подходит к концу, и ожидают падения индекса до 4200 пунктов к концу 2024 года. Это означает падение на 20% по сравнению с уровнем четверга, 28 марта. Американские акции настолько перекуплены, что могут рухнуть в любой момент, предупредили в JPMorgan. В банке призвали клиентов рассмотреть возможность диверсификации собственных активов и задуматься об управлении рисками в портфелях.