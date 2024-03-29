Первый квартал стал рекордным для индекса S&P 500 за 5 лет

Все три основных фондовых индекса США в первом квартале 2024 года выросли. Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) за три месяца поднялся на 5,62% — до 39 807,37 пункта, а индекс NASDAQ Composite (IXIC) прибавил 9,11% и завершил квартал на уровне 16 379,46 пункта.
Росту американского фондового рынка способствовал оптимизм инвесторов в отношении акций компаний, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), и ожидания того, что ФРС США начнет снижать процентные ставки в этом году. По данным инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку, вероятность того, что ФРС снизит ставку как минимум на 25 б.п. в июне, оценивается рынком в 63,6%.
Экономика США и потребительские расходы находятся в довольно хорошем состоянии, безработица все еще остается низкой, по-прежнему существуют области, где экономика процветает, рассказал портфельный менеджер Villere & Company Джордж Янг. Так что есть деньги, которые инвесторы хотят потратить. Кроме того, позитива добавили ожидания снижения ставок ФРС в этом году, отметил он.
Аналитики RBC Capital Markets повысили целевой показатель по индексу S&P 500 до 5300 пунктов. Консенсус-прогноз по росту ВВП США вырос, что является положительным сигналом для акций, сообщили в компании. «Мы считаем, что в конечном итоге ценообразование на фондовом рынке определяется взглядом рынка на то, куда движутся фундаментальные экономические показатели, а не мнением какого-либо отдельного экономиста или стратега», — рассказала стратег RBC Capital Markets Лори Кальвасина (Lori Calvasina).
Наибольшего прироста индекса S&P 500 в этом году ожидают в компании Oppenheimer — целевой уровень по индексу на конец 2024 года составляет 5500 пунктов. В Bank of America прогнозируют 5400 пунктов, в Barclays — 5300 пунктов, в Goldman Sachs — 5200 пунктов к концу года.
Негативный прогноз по рынку американских акций дали в банке JPMorgan. Аналитики полагают, что ралли на фондовом рынке США подходит к концу, и ожидают падения индекса до 4200 пунктов к концу 2024 года. Это означает падение на 20% по сравнению с уровнем четверга, 28 марта. Американские акции настолько перекуплены, что могут рухнуть в любой момент, предупредили в JPMorgan. В банке призвали клиентов рассмотреть возможность диверсификации собственных активов и задуматься об управлении рисками в портфелях.